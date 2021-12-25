Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 25 декабря принял участие в церемонии открытия комплекса по производству синтетического жидкого топлива Uzbekistan GTL в Гузарском районе Кашкадарьинской области. Ожидается, что завод начнёт работу в полном режиме с 1 марта 2022 года.

Как сообщила пресс-служба главы государства, стоимость завода оценивается 3,42 млрд долларов, площадь сооружений — 135 га. На строительстве объекта одновременно было задействовано более 13 тысяч инженеров и рабочих.

Фото: пресс-служба президента.

До этого подобные крупные комплексы были построены всего в четырех странах мира — Катаре, Нигерии, ЮАР и Малайзии, говорится в сообщении.

На заводе установлено более 10 тысяч единиц оборудования, произведенных около 130 ведущими предприятиями в 24 странах, в том числе в Японии, Южной Корее, Сингапуре, США, Германии, Италии, Великобритании, России и Китае. Получено 140 международных лицензий и патентов на применение технологических решений, оборудования и процессов. По данным пресс-службы, большинство из них не имеет аналогов в мире.

Завод способен перерабатывать в год 3,6 миллиарда кубометров природного газа и производить 307 тысяч тонн авиакеросина, 724 тысячи тонны дизельного топлива, 437 тысяч тонн нафты, 53 тысячи тонн сжиженного газа. Завод может работать в пяти разных режимах и адаптивно наращивать объем производства той продукции, на который поступило больше заказов.

Планируется, что на UzGTL ежегодно будет производиться импортозамещающая продукция нефтепродуктов и углеводородного сырья на общую сумму более 1 млрд долларов или 12,8 трлн сумов.

Президент дал ответственным лицам указание расширить геологоразведочные работы и укрепить сырьевую базу местных заводов.

Фото: пресс-служба президента.

«У нас большие планы в этой отрасли. Им нужны гарантированное сырье. Прежде поступали так: нашли месторождение — продали. Теперь мы стараемся перерабатывать у себя, чтобы выгоду получал народ. В будущем спрос на производимую здесь продукцию будет только расти. Мир переходит на „зеленую“ экономику. Именно поэтому мы должны использовать новое геофизическое оборудование и углубить геологические исследования», -сказал Шавкат Мирзиёев.

На Uzbekistan GTL автономное энергоснабжение. 650 миллионов киловатт-часов электроэнергия производится за счёт излишек пара, вырабатываемого во время производственного процесса. Благодаря этому завод обеспечивает электричеством сам себя, а также может снабжать электроэнергией Шуртанский газохимический комплекс и еще одно новое предприятие. Ожидается, что сэкономленное электричество будет направлено на снабжение домов и субъектов предпринимательства.

Фото: пресс-служба президента.

Глава государства посетил диспетчерский пункт завода, откуда ведутся управление и мониторинг производства и его безопасности. В центре работают молодые люди, прошедшие тренинг американской корпорации Honeywell.

«Очень рад видеть, что вы, овладев современными знаниями, изучив иностранные языки, набрав опыт за рубежом, работает на таком вот предприятии, — сказал Президент в беседе с ними. — Ваши знания — это ваше богатство. Поговорил с парнем-оператором из Каракалпакстана, говорит, что получает заработную плату в 15 млн сумов. Хочу, чтобы таких молодых людей было еще больше. А для этого прошу вас призывать своих сверстников идти за вами, заниматься наукой, становиться профессионалами».

По словам главы государства, в Узбекистане создаются 5 химико-технологических кластеров в Ташкентской, Навоийской, Ферганской, Бухарской областях и в Устюрте.

Фото: пресс-служба президента.

Президент поручил развивать вокруг завода производства-сателлиты, построить жильё, объекты спорта и культуры для работников завода.

По данным пресс-служба Минэнерго, общая стоимость проекта GTL составляет 3,42 млрд. долларов. В финансировании проекта GTL приняли участие Государственный банк развития Китая (CDB), Экспортно-импортный банка Кореи (KEXIM), Корейская Корпорация торговли и страхования (K-SURE), АО «Газпромбанк», АО «Росэксимбанк», Российское агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций (ЭКСАР), Credit Suisse, MUFG, Mizuho, Woori Bank, SMBC.

Генеральным подрядчиком проекта является консорциум компаний Hyundai Engineering Co., Ltd., Hyundai Engineering and Construction Co., Ltd (Республика Корея) и Enter Engineering Pte. Ltd. (Сингапур).

В начале 2017 года Uzbekistan GTL ((gas to liquids, или «газ в жидкость»), стопроцентная «дочка» «Узбекнефтегаза», приступила к строительству завода производству синтетического топлива. Изначально проект планировалось реализовать в 2020 году, но сроки несколько раз сдвинулись из-за пандемии.

В 2018 году «Узбекнефтегаз» для реализации проекта привлек 2,3 млрд долларов от консорциума международных финансовых институтов. Общая стоимость объекта тогда оценивалась в 3,6 млрд долларов, из которых 740 млн долларов выделяет Фонд реконструкции и развития Узбекистана и 570 млн долларов — «Узбефнефтегаз». Окупаемость проекта, как ожидается, составит 7 лет.