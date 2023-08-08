Официальные резервные активы Узбекистана на 1 августа составили 33,72 млрд долларов, незначительно сократившись за июль на 71,8 млн долларов, следует из данных Центрального банка. Резервы сокращаются четвёртый месяц подряд, с начала года они снизились на 2,12 млрд долларов.

Стоимость золотого запаса снизилась на 67,1 млн долларов — до 23,02 млрд долларов. Физический объём драгметалла увеличился на 0,3 млн тройских унций (9,3 тонны) — до 11,8 млн тройских унций (около 367 тонн). Это может означать, что Узбекистан в июле экспортировал золото. Всего за семь месяцев запас золота сократился почти на 28 тонн.

При этом возможная продажа золота снова не привела к пропорциональному увеличению резервов в иностранной валюте. Резервы в иностранной валюте уменьшились на 14,9 млн долларов — до 9,56 млрд долларов. Показатель обновил антирекорд за всё время ведения статистики с 2013 года, который был зафиксирован в прошлом месяцев. С начала года валютных резервов стало меньше на 2,08 млрд долларов.

В июле котировки этого драгметалла выросли с 1931,9 до 1971,9 долларов за тройскую унцию.

Сумма наличной валюты и депозитов в других национальных центральных банках, Банке международных расчётов и Международном валютном фонде увеличилась почти в 3 раза — с 565,5 млн до 1,64 млрд долларов. В июне, наоборот, наблюдалось сокращение этого показателя.