Внешнеторговый товарооборот Узбекистана в 2022 году достиг 50,01 млрд долларов США, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 7,84 млрд долларов, или на 18,6%. Это следует из данных Агентства статистики при президенте.

Экспорт за год вырос на 15,9% — до 19,31 млрд, импорт — до 30,67 млрд (+20,4%). Дефицит внешней торговли превысил 11,39 млрд, что на 28,7% больше показателя 2021 года (-8,85 млрд долларов). Он был бы ещё больше, если бы не экспорт золота и положительный баланс по услугам.

Из Узбекистана продолжился экспорт золота, в декабре он составил 582,7 млн долларов. Золото занимает третье место (21,3%, или 4,11 млрд долларов) в структуре экспорта после промышленных товаров (23%, 4,44 млрд) и услуг (20,5%, 3,96 млрд).

Экспорт





Экспорт без учёта золота в стоимостном выражении вырос на 21,1% — до 15,2 млрд долларов. Этого достигнуто в основном за счёт роста продаж текстильной продукции на 8,6% — до 3,18 млрд долларов, овощей и фруктов — 1,15 млрд долларов (+19,7%), газа — 910,9 млн долларов (+25,4%), нефти и нефтепродуктов — 168,1 млн долларов (в 2,1 раза) удобрений — 409,9 млн долларов (+18,3%), зерновых — 357,7 млн долларов (+19,7%) и других позиций.

Стоит отдельно отметить рост экспорта энергогенераторных машин и оборудования в 5,1 раза (172,9 млн долларов) и неспециальных машин и оборудования для промышленности, деталей машин — в 2,8 раза (81,6 млн долларов), а также табака и табачных изделий — 3,7 раза (66,7 млн долларов) и напитков — в 2,4 раза (44,4 млн долларов).

Поставки автомобилей на экспорт упали до 355,9 млн долларов (-6,9%), цветных металлов — до 1,54 млрд долларов (-4,4%)





Экспорт текстиля составил 16,5% в структуре общего экспорта. Большая часть продукции — по-прежнему пряжа (44,4%), однако её доля снизилась в пользу готовых трикотажных и швейных изделий (29,2%). География поставок расширилась с 65 до 73 стран.

Для узбекского текстиля главным остаётся российский рынок, куда отправлено продукции на 1,26 млрд долларов (+38,9%). Поставки в Турцию выросли на 12,6% — до 519,1 млн долларов, в Кыргызстан — до 513,4 млн долларов (+28%), при этом в Китай они упали более чем в 2 раза — с 636,3 млн до 274 млн долларов.





Объем экспорта плодоовощной продукции за 2022 год составил 1,74 млн тонн и достиг 1,15 млн долларов (+18,5%).

В январе-декабре доля плодоовощной продукции в общем объёме экспорта составила 5,9%. Основные рынки экспорта — Россия (486,7 млн долларов), Казахстан (216 млн), КНР (104,6 млн) и Пакистан (101,2 млн).

Импорт





Что касается импорта, то на высоком уровне остаются поставки продовольствия: зерновых и продуктов из них — 1,07 млн долларов (+28,9%), различных пищевых продуктов и препаратов — 477,8 млн долларов (+67,6%), сахара, изделий из сахара и мёда — 558,9 млн долларов (+52,9%), мяса и мясопродуктов — 318,3 млн долларов (+69,8%).

Вырос также импорт нефти и нефтепродуктов — 1,27 млрд долларов (+9,8%), угля, кокса и брикета — 121,8 млн долларов, газа — 281,9 млн долларов (+82,5%), при этом поставки электричества упали до 121,9 млн долларов (-20,2%).

Медицинской и фармацевтической продукции импортировано на 1,6 млрд долларов (+0,1%), пластмассы — 836,6 млн долларов (+35,4%), чугуна и стали — 2,51 млрд долларов (+20,2%), машин — 2,13 млрд долларов (+13,9%), эфирных масел, резиноидов и парфюмерных веществ, туалетных препаратов, полирующих и моющих средств — 363,5 млн долларов (19%), изделий из металла — 730,8 млн долларов (+26,5%), текстильной пряжи, ткани и готовых изделий — 730,8 млн долларов (26,5%), бумаги, картона и изделий из бумаги — 466,1 (+26,1%).