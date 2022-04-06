Кабинет министров 2 апреля утвердил постановление «О введении системы обязательной цифровой маркировки лекарственных средств и медицинских изделий», сообщила Norma.uz.
Документом предусмотрено поэтапное введение в 2022—2025 годах системы обязательной цифровой маркировки средствами идентификации с учётом групп лекарственных средств (кроме субстанций) и медицинских изделий.
Установлены следующие сроки начала обязательной цифровой маркировки и видов продукции по группам:
- первая группа — лекарства во вторичной (внешней) упаковке (кроме орфанных препаратов) — с 1 сентября 2022 года;
- вторая группа — лекарственные средства в первичной (внутренней) упаковке и ангро-препараты (кроме орфанных) — с 1 ноября 2022 года;
- третья группа — орфанные препараты (для лечения редких заболеваний) — с 1 января 2023 года;
- четвёртая группа — импортные лекарства, включённые в специальный перечень — с 1 февраля 2025 года.
Постановлением Кабмина утверждены:
- перечень идентификационных кодов лекарственных средств и медицинских изделий с обязательной цифровой маркировкой;
- график поэтапного внедрения системы обязательной цифровой маркировки отечественными производителями лекарственных средств и медицинских изделий;
- график поэтапного внедрения системы обязательной цифровой маркировки иностранными производителями лекарственных средств и медицинских изделий;
- график поэтапного перехода организаций оптовой и розничной торговли на систему обязательной цифровой маркировки лекарственных средств и медицинских изделий;
- график поэтапного перехода медицинских организаций в сфере здравоохранения на систему обязательной цифровой маркировки лекарственных средств и медицинских изделий;
- Положение о порядке цифровой маркировки лекарственных средств и медицинских изделий средствами идентификации.
Процесс вверен Национальной информационной системе мониторинга маркировки и отслеживания продукции Asl belgisi. Оператором системы в 2020 году была определена компания CRPT Turon, созданная российским Центром развития перспективных технологий (ЦРПТ) — единым оператором системы маркировки товаров в России, акционером которого является USM Holding Алишера Усманова.
В начале февраля в коммерческом материале сообщалось, что пилотный проект по маркировке лекарственных средств прошел успешно. В нем участвовали 27 местных фармацевтических компаний: Jurabek Laboratories, Nobel PharmSanoat, Nika Pharm, Remeddy Group и прочие, а также 46 зарубежных производителей, в числе которых KRKA, Dr. Reddy’s, Adamed, «Фармак», «Берлин Хими», Abbott Laboratories, Novartis Pharma Services, Claus Marsh.
С 15 апреля также вводится обязательная цифровая маркировка бытовой техники.