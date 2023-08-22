Два пешехода погибли в двух дорожно-транспортных происшествиях в Ташкенте, которые произошли 16 августа на опасных и непродуманных улицах, заставляющих людей каждый день рисковать жизнью.

Опасный переход у Олий Мажлиса

Первый случай произошёл примерно в 16:00 на месте нерегулируемого пешеходного перехода на проспекте Бунёдкор у здания Законодательной палаты Олий Мажлиса Узбекистана, который после очередного ДТП в июле просто ликвидировали.

В УБДД тогда сообщили, что переход перенесли на 250 метров — на место разворота над тоннелем. Он остался нерегулируемым, то есть таким же опасным.

Как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе ГУВД столицы, водитель Nexia-2 (2001 года рождения) сбил мужчину (1973 года рождения), который от полученных травм скончался в больнице. По данным ведомства, пешеход якобы переходил дорогу в неположенном месте, однако очевидцы сообщили Telegram-каналу «Эффект Макаренко», что наезд произошёл на месте прежнего перехода.

Бывший круг Актепа

Второй жертвой опасных улиц Ташкента в этот день стала пожилая женщина (1954 года рождения). Около 17:30 её сбил автомобиль Lacetti, когда она переходила дорогу на бывшем круге Актепа, где пешеходам предоставлен только надземный переход, неудобный для людей в возрасте, маломобильных пешеходов и родителей с колясками.

«Газета.uz» писала о рисках надземных и подземных пешеходных переходов. Такие переходы неудобны не только для маломобильных людей, которых по статистике примерно треть населения. Молодые и здоровые пешеходы перебегают проезжую часть в «неположенных местах», чтобы сэкономить время и энергию — подъем и спуск по лестницам значительно удлиняет путь. Как правило, заборы и ограждения людей не останавливают.

Как результат — большое количество людей продолжает переходить улицу по земле, подвергая себя опасности.

Российский урбанист Аркадий Гершман называл перекрёсток Актепа «типичным примером нарушения транспортных и градостроительных принципов».

«По сути это рукотворная река, которую сложно перейти здоровым людям и практически невозможно пенсионерам или инвалидам — одна сторона отрезана от другой», — отметил ранее урбанист в материале для «Газеты.uz».

По двум наездам на людей со смертельным исходом возбуждены уголовные дела по части 2 статьи 266 Уголовного кодекса Узбекистана (нарушение правил безопасности движения или эксплуатации транспортных средств, повлёкшее смерть человека).