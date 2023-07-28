Вместо опасного пешеходного перехода через 16 полос на проспекте Бунёдкор в столице, о ликвидации которого «Газета.uz» писала накануне, организован другой — на расстоянии 250 м от прежнего. Об этом сообщило УБДД ГУВД Ташкента.

Переход размечен на месте разворота над тоннелем и остался нерегулируемым, то есть таким же опасным.





Управление также сообщило, что подало несколько предложений в ответственные инстанции об организации на месте прежнего перехода надземного перехода.

«Газета.uz» много раз писала, что нерегулируемых переходов более чем через одну полосу быть не должно. На реконструированных перекрёстках этот принцип даже заложен в проекты, но в целом по Узбекистану проблема перехода многополосных улиц и дорог остаётся проблемой пешеходов.