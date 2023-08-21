Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 18 августа подписал постановление о дополнительных мерах по совершенствованию механизма реформирования предприятий и банков с участием государства.

В марте глава государства утверждал перечень из 31 крупного предприятия с госдолей, подлежащего реформированию и повышению операционной эффективности в 2023—2025 годах. Их акции от Агентства по управлению госактивами и других министерств (23 из них — Министерства экономики и финансов) были переведены на баланс Агентства стратегических реформ при президенте, на которое была возложена задача реформирования этих компаний. В их числе — Навоийский и Алмалыкский горно-металлургические комбинаты, «Узбекуголь», UzGasTrade и «Узбекнефтегаз».

Новым документом акции передаются на баланс Министерства экономики и финансов (МЭФ), которое займётся реформированием предприятий.





Кроме того, президент поручил Фонду реконструкции и развития Узбекистана (ФРРУ) передать Минэкономики и финансов функции акционера и управления по принадлежащим фонду акций в девяти банках и Узметкомбинате, на основе доверенности на неограниченный срок. Речь про «Агробанк», «Асакабанк», «Узпромстройбанк», Народный банк, «Туронбанк», «Кишлок Курилиш банк», «Алокабанк», НБУ, «Микрокредитбанк».

В случае изменения размера доли государства доля передаётся на управление МЭФ.

Напомним, в начале августа заместитель премьер-министра Джамшид Кучкаров стал министром экономики и финансов Узбекистана вместо уволенного Шерзода Кудбиева, который вернулся в руководство Налогового комитета. Спустя две недели Шавкат Мирзиёев упразднил должность главы Администрации президента (из-за чего Сардор Умурзаков был уволен и назначен советником президента по особым поручениям) и изменил структуру этой организации.

Директором Агентства стратегических реформ и Фонда реконструкции и развития является Шухрат Вафаев.