Указом президента Джамшид Анварович Кучкаров утверждён на должность заместителя премьер-министра — министра экономики и финансов Узбекистана, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов. До этого он работал только вице-премьером, теперь одновременно будет возглавлять Министерство экономики и финансов.

Сообщается, что его кандидатура была одобрена депутатами Законодательной палаты Олий Мажлиса.

Ранее мы сообщали, что Шерзод Кудбиев, бывший министр экономики и финансов, вновь возглавил Налоговый комитет.

В конце декабря, после объявления административной реформы и слияния некоторых министерств и ведомств, Кудбиев стал министром экономики и финансов, главой «суперминистерства», которое объединило в себе Таможенный комитет, Налоговый комитет, функции министерств финансов и экономики.

С февраля 2020 года Министерством экономики и промышленности (Министерством экономического развития и сокращения бедности) руководил вице-премьер Джамшид Кучкаров, который затем сохранил только должность вице-премьера.

Джамшид Кучкаров (1964 г. р.) окончил Ташкентский институт народного хозяйства (1985) и Экономический институт штата Колорадо (1996 году). Кандидат экономических наук. Занимал посты заместителя председателя Центрального банка (1996−1997), заместителя министра финансов — начальника Главного управления государственного бюджета Минфина (1997−2005), заместитель министра финансов (2005−2016), первого замминистра финансов (до 2017 года),а затем заместителем премьер-министра — министром финансов (2017−2020).