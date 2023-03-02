Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев 1 марта подписал постановление о мерах по ускорению процессов реформирования предприятий с участием государства (ПП-83).

Документом утверждается перечень из 31 крупного предприятия с госдолей, подлежащего реформированию и повышению операционной эффективности в 2023—2025 годах. Их акции от Агентства по управлению госактивами и других министерств переводятся на баланс Агентства стратегических реформ при президенте, на которое возлагается задача реформирования этих компаний.





При этом управлением акций займётся инвестиционная компания UzAssets. Она же будет принимать решения по назначению членов исполнительного органа и наблюдательного совета, а также распределения чистой прибыли предприятий «по согласованию в установленном порядке».

На UzAssets возглогаются дополнительные задачи по:

реформированию крупных предприятий, имеющих важное значение для экономики, в том числе внедрение принципов экологического, социального и корпоративного управления (ЕSG), а также привлечение частного сектора;

повышению рентабельности и операционной эффективности, обеспечению финансовой стабильности предприятий и оптимизации бизнес-процессов;

обеспечению эффективного управления и стабильного развития предприятий, переданных ей в управление, а также повышению их стоимости и инвестиционной привлекательности путём внедрения рекомендаций по корпоративному управлению Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР);

привлечение отечественных и зарубежных квалифицированных менеджеров в исполнительный орган и наблюдательный совет предприятий.

Международные консалтинговые, аудиторские, инвестиционные консультанты, инвестиционные банки и спецкомпании теперь будут привлекаться путём отбора наилучших предложений. При этом заключаемые с ними договора не будут проходить через экспертизу.

Требование о наличии собственных материальных активов в размере не менее 5% среднегодовой стоимости управляемых инвестактивов к UzAssets применяться не будет.