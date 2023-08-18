Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на встрече с бизнесом 18 августа выступил с обращением к предпринимателям, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

Он сообщил, что благодаря налоговым реформам за последние семь лет и предоставленным льготам в распоряжении предпринимателей осталось более 120 трлн сумов.

«Для хлопка́ нужны две ладони. В настоящее время доля „теневой“ экономики в нашей стране очень велика — выше 40%… Мы готовы предоставить все условия для представителей бизнеса, которые работают правильно, создают рабочие места, внедряют передовые технологии, разрабатывают новые продукты, увеличивают свой экспорт… Но мы точно будем нетерпимы и будем бороться с предпринимателями в кавычках, которые уклоняются от уплаты налогов и не выполняют своих обязательств», — заявил президент.

«Поэтому, если наши предприниматели возьмут на себя инициативу и не допустят таких „нечистых“ дельцов в свои ряды, думаю, мы многократно сократим долю „теневой“ экономики», — добавил он.

«Бизнесмены, которые не выходят из „теневой“ экономики и не платят налоги, нам не друзья и являются врагами Узбекистана», — заявил Шавкат Мирзиёев.

«Открыто скажите, что нужно сделать, чтобы предотвратить это. Вы тоже им должны говорить: „Я работаю открыто, готов к конкуренции, но ты не готов и не платишь налоги, работаешь закрыто, через конверты“. Вы же видите таких предпринимателей… Это предательство не только политики, но и народа», — сказал он.

Президент выразил уверенность, что намеченные цели удастся реализовать, пока «у нас есть смелые и предприимчивые предприниматели, проверенные жизненными испытаниями».

О чём ещё говорил президент

В ходе диалога президент заявил об отмене коэффициентов разрыва при возврате НДС (tax gap) с 1 октября, поскольку 70% опрошенных предпринимателей назвали эту систему несправедливой. «Это твоя оценка, Кудбиев, оценка твоей системе», — сказал он главе Налогового комитета. Отменяется также практика приостановления действия свидетельства НДС.

В Узбекистане также пересмотрят все финансовые санкции против предпринимателей, чтобы штрафы не приводили к остановке их работы. Споры предпринимателя с налоговыми органами будут рассматриваться только в административном суде, с 2024 года отменят дублирующиеся и устаревшие отчёты.

Президент также заявил, что камеральный контроль полностью превратился в налоговые проверки. Теперь во время контроля запрещается требовать от предпринимателя дополнительные документы или вызывать его в налоговую инспекцию. Бизнес сможет оценивать налоговиков через новую платформу.