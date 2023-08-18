Система применения коэффициента разрыва при возврате НДС (tax gap) в Узбекистане отменяется с 1 октября. Об этом на встрече с предпринимателями 18 августа заявил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Я в курсе об излишнем вмешательстве в дела бизнеса и коррупции в системе. Теперь мы кардинально реформируем эту систему и полностью изменим подход налоговых органов, а также упростим налоговое администрирование по мере возможности. Но для этого вы (предприниматели — ред.) тоже должны помочь. Вы не должны быть безразличными, пришло время, чтобы вы громко говорили об этом», — заявил он.

Сейчас система включения в предпринимателей в группу риска является закрытой.

«Сейчас дисциплинированные налогоплательщики отвечают за партнёра, который когда-то совершил ошибку. Согласно проведённым опросам, 70% плательщики НДС называют несправедливой систему применения коэффициента разрыва при возврате НДС, то есть систему tax gap», — сказал президент под бурными аплодисменты зала.

Шерзод Кудбиев (справа).

«Думаю, это оценка тебе, Кудбиев (глава Налогового комитета Шерзод Кудбиев — ред.), оценка твоей системе… Вы не оправдываете получаемую зарплату. Становитесь препятствием для народа, не помогаете предпринимателям. Эта беда Tax Gap так мучает их, становится причиной коррупции. Поэтому они встают и аплодируют. Они говорят: „Эй, президент, у тебя глаза реально открылись!“» — отметил глава государства.

Шавкат Мирзиёев заявил о планах отменить применение коэффициента разрыва при возврате НДС с 1 октября. Кроме того, будет отменена практика приостановления действия свидетельства НДС.

Вместе с тем, Торгово-промышленная палата и бизнес-омбудсман вместе с представителями сферами внедрят рейтинг открытости предпринимателей.

С 1 января 2024 года предприятия с высоким рейтингом освобождаются от всех видов проверок. Им будут возвращать излишнюю часть уплаченного НДС в течение дня. «Я думаю, что это будет справедливо», — заявил глава государства.

Под налоговым разрывом понимается отражение налогоплательщиком в налоговой отчётности сумм НДС, подлежащих зачёту на основании полученных счетов-фактур от поставщиков-контрагентов, когда по этим операциям указанные контрагенты не уплатили НДС в бюджет или не отразили эти операции в своих счетах-фактурах либо не представили налоговым органам налоговую отчётность.

При этом для определения налогового разрыва также учитывается неуплата в бюджет НДС контрагентами второго, третьего и последующих звеньев по всей цепочке поставки товаров (услуг), действия которых характеризуются согласованностью (правовой, экономической или иной подконтрольностью).

Факты налогового разрыва могли привести к приостановке действия свидетельства НДС.

«Газета.uz» ранее публиковала колонки автора Владимира Срапионова, управляющего одним из ташкентских предприятий, о том, что бизнес испытывает значительные проблемы, связанные с возмещением НДС в том случае, если среди его контрагентов есть предприятие-неплательщик. Их можно найти в материалах по теме.