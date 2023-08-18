Во время камерального контроля в Узбекистане предприниматель больше не должен предоставлять документы и посещать налоговое учреждение. Об этом на встрече с бизнесом 18 августа заявил президент Шавкат Мирзиёев, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

«Камеральный контроль должен быть процессом для помощи предпринимателю исправить ошибку, а не оружием налоговика. Не секрет, что сейчас камеральный контроль полностью превратился в налоговые проверки. Это открывает дорогу для коррупции… Теперь во время камерального контроля запретим требовать документы от предпринимателя или вызывать его в учреждение», — подчеркнул он.

По его словам, в целом налоговики должны изменить своё мировоззрение, «задействовать большие возможности в махаллях», создать условия для предпринимателей.

«Иначе мы будем вынуждены менять налоговую систему, потому что в это напряжённое время мы должны помогать честным и добросовестным предпринимателям. Но предприниматели не должны забывать, что хлопо́к — дело двух рук», — отметил Шавкат Мирзиёев.

Кроме того, планируется создать платформу для оценки работы сотрудников налоговых органов в разрезе районов и городов. Их работу будут оценивать предприниматели.

«Это означает, что вы теперь тоже без страха, открыто сможете оценивать налоговиков, предпринимательскую среду в ваших районах, чтобы достичь целей, которые озвучил президент. Через платформу будете говорить: „Я недоволен, здесь есть взяточники“. Я не зря сказал, что хлопо́к — дело двух рук. Не так просто избавиться от этой болезни. Мы можем сделать это вместе», — сказал президент.

Как мы сообщали ранее, президент заявил об отмене коэффициентов разрыва при возврате НДС (tax gap) с 1 октября, поскольку 70% опрошенных предпринимателей назвали эту систему несправедливой. «Это твоя оценка, Кудбиев, оценка твоей системе», — сказал он. Отменяется также практика приостановления действия свидетельства НДС.

Камеральный контроль — это изучение и анализ финансовой и налоговой отчётности, а также других документов о деятельности налогоплательщика, имеющихся в органе государственной налоговой службы. То есть это контроль за организацией с помощью документов, которые были предоставлены в налоговую службу или другие государственные органы. При этом проверка должна проводиться в налоговых органах без посещения налогоплательщика.