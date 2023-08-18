В Узбекистане будет отменена практика двойной ответственности в отношении предпринимателя за одно налогового правонарушение. Сейчас предприниматель получает финансовый штраф как предприниматель и административный штраф как физическое лицо, сообщил президент на встрече с бизнесом в пятницу.

Глава государства отметил, что применяемые к предпринимателям штрафы не должны приводить к остановке их деятельности. Поэтому в течение трёх месяцев будут пересмотрены все финансовые санкции и установлены справедливые нормы, сказал он.

Все споры предпринимателя с налоговыми органами передаются в компетенцию административного суда, сейчас некоторые дела рассматриваются в экономических судах. Кроме того, будут сняты любые ограничения на прямое обращение предпринимателей в суд, что будет отражено в законе, заявил президент.

Срок подачи иска против предпринимателя касательно налогов будет сокращён с нынешних 5 лет до 3 лет.

Кроме того, при вынесении решения суда о взыскании налоговой или кредитной задолженности не будут начисляться пеня и проценты.

В настоящее время предприниматели должны предоставлять около 8000 показателей в 16 госорганов в рамках более 140 отчётов. В результате 500 тысяч предпринимателей ежегодно тратят 300 млрд сумов на подготовку разнообразных отчетов.

Поэтому с 1 января 2024 года будут прекращены дублирующиеся и устаревшие отчёты. Кроме того, все отчёты будут сдаваться через единую электронную систему, а их бумажная форма будет отменена (в настоящее время 15% отчётов сдаются на бумаге).

Как мы сообщали ранее, президент заявил об отмене коэффициентов разрыва при возврате НДС (tax gap) с 1 октября, поскольку 70% опрошенных предпринимателей назвали эту систему несправедливой. «Это твоя оценка, Кудбиев, оценка твоей системе», — сказал он, обращаясь к главе Налогового комитета. Отменяется также практика приостановления действия свидетельства НДС.

Президент также заявил, что камеральный контроль полностью превратился в налоговые проверки. Теперь во время контроля запрещается требовать от предпринимателя дополнительные документы или вызывать его в налоговую инспекцию. Бизнес сможет оценивать налоговиков через новую платформу, добавил он.