Объем теневого оборота в экономике Узбекистана оценивается в 245 трлн сумов, или 48% от ВВП, следует из данных Государственного налогового комитета. Для его сокращения Министерство финансов разработало проект указа президента «О мерах по кардинальному сокращению теневой экономики».

По данным Минфина, экспертные оценки и проводимые среди предпринимателей опросы свидетельствуют о сохранении в экономике высокого уровня теневого оборота, особенно в сферах торговли и общественного питания, автотранспортных перевозок, строительства и ремонта жилья, оказания услуг по проживанию, что ущемляет экономические интересы добросовестных предпринимателей и создает для них неравные условия для ведения бизнеса.

Для сокращения теневой экономики и создания равных конкурентных условий Минфин предлагает с 1 января 2021 года:

на срок до 1 января 2022 года ввести порядок, в соответствии с которым доходы субъектов малого предпринимательства в сфере общепита, полученные от физических лиц с применением банковских карт и бесконтактных платежей, не включаются в совокупный доход для обязательного перехода на уплату общеустановленных налогов.

субъектов малого предпринимательства в сфере общепита, полученные от физических лиц с применением банковских карт и бесконтактных платежей, разрешить физлицам заниматься перевозкой пассажиров на легковом автомобиле с посадочными местами не более 5 человек, включая водителя, в качестве самозанятых лиц. При этом доходы, полученные от оказания услуг такси самозанятыми через мобильные приложения — агрегаторы, наряду с уплатой социального налога, облагаются налогом на доходы физлиц у источника выплаты по установленной ставке с уменьшением получаемой суммы дохода на 50%;

с посадочными местами не более 5 человек, включая водителя, в качестве самозанятых лиц. При этом доходы, полученные от оказания услуг такси самозанятыми через мобильные приложения — агрегаторы, наряду с уплатой социального налога, облагаются налогом на доходы физлиц у источника выплаты по установленной ставке с уменьшением получаемой суммы дохода на 50%; для лиц, осуществляющих риелторскую деятельность, ставку налога с оборота снизить с 25 до 13%;

запретить передвижение автомобилей, осуществляющих перевозку товаров (за исключением транзитных и импортных грузов, находящихся под таможенным контролем), без оформления электронных счетов-фактур, квитанций платежных терминалов и чеков онлайн-контрольно-кассовых машин на них;

(за исключением транзитных и импортных грузов, находящихся под таможенным контролем), квитанций платежных терминалов и чеков онлайн-контрольно-кассовых машин на них; наряду с электронным обменом счетов-фактур в обязательном порядке ввести электронную регистрацию договоров на поставку товаров (услуг) и доверенностей на получение товарно-материальных ценностей;

строительным организациям разрешить на срочной основе наем работников без заключения договора, с оплатой наличными деньгами, объем которых не должен превышать 10% от общего объема фонда оплаты труда за отчетный период (без учета суммы социального налога). При этом:

строительные организации в установленном порядке должны обеспечивать уплату налога на доходы физических лиц и социального налога, а также ежемесячно предоставлять в налоговые службы реестр нанятых без заключения договора работников, с указанием выплаченных им сумм наличных денежных средств; налоговые службы на основе представленных реестров автоматически идентифицируют налогоплательщиков и обеспечивают учет уплаченного налога на доходы физических лиц и социального налога.

Кроме того, ожидается, что на лиц, нанятых без заключения договора, будут распространяться нормы законодательства, предусматривающие социальную защиту работников при несчастных случаях на производстве.

Документом планируется создание Специальной комиссии и территориальных комиссий по сокращению теневой экономики.

Джамшид Кучкаров. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Заместителю премьер-министра — министру экономического развития и сокращения бедности Джамшиду Кучкарову, который, как ожидается, станет председателем спецкомиссии, будет поручено до 1 февраля 2021 года внести в Администрацию президента Стратегию по сокращению теневой экономики в 2021—2025 годах.

Центральному банку совместно с коммерческими банками до 1 января 2021 года планируется поручить внедрение бесконтактных технологий при проведении населением расчетов за товары и услуги, реализуемые самозанятыми и ремесленниками, а также в пунктах общепита. Кроме того, намечено расширение сети банкоматов и многофункциональных терминалов самообслуживания c доведением их количества до 10 тысяч.

Проектом указа намечено создать в структуре Счетной палаты сектор по сокращению теневой экономики и выявлению дополнительных источников доходов бюджета, при Минэкономразвития и сокращения бедности — Управление анализа теневой экономики, при ГНК — Департамент налогового контроля и при Минфине — отдел по организации работы по сокращению теневой экономики.

Для ускорения и первичного дооснащения Центра обработки данных налоговых органов современным серверным оборудованием и программным обеспечением в 2020 году предлагается выделить Государственному налоговому комитету до 100 млрд сумов за счет перевыполнения доходов госбюджета.

Кроме того, намечено ускорить привлечение льготного кредита Всемирного банка в размере 60 млн долларов на модернизацию центра, сокращение теневой экономики и повышение квалификации сотрудников налоговых органов.

Документом предлагается уменьшить с 1 января 2021 года предельную норму ввоза в страну товаров, поступающих в адрес физического лица в международных курьерских отправлениях, не подлежащих обложению таможенными платежами, при первом получении в течение одного квартала с 1000 долларов до 200 долларов и весом брутто не более 10 кг. При этом ожидается снижение ставки единого таможенного платежа, взимаемого при превышении предельных норм ввоза товаров физическими лицами.

Кроме того, с 1 февраля 2021 года предлагается осуществлять госзакупки бюджетными организациями мяса и мясной продукции, готовых текстильных изделий, оргтехники и комплектующих деталей к автотранспортным средствам исключительно с уплатой НДС. Этот перечень будет расширяться на основе мониторинга Минфина и ГНК.

Выездные проверки по использованию ККМ и платежных терминалов налоговыми органами предлагается осуществлять на основании квартального плана-графика в разрезе налогоплательщиков, с публикацией результатов проверок и итогов рассмотрения налоговых споров по ним.

Планируется внедрить систему обязательной электронной регистрации товарно-транспортной накладной, предназначенной для учета движения товарно-материальных ценностей на пути их перемещения на автомобилях общетранспортного назначения.

Узбекистан также намерен присоединиться к автоматизированному обмену налоговой информацией между налоговыми администрациями стран Организации экономического сотрудничества и развития (ОЭСР).

Кроме того, ожидается привлечение иностранного эксперта на основе конкурсного отбора на должность постоянного советника председателя ГНК по вопросам сокращения теневой экономики.

Проектом предлагается утвердить «Дорожную карту» по повышению эффективности деятельности министерств и ведомств в борьбе против теневой экономики.

«Дорожная карта» будет предусматривать:

отмену эксклюзивных прав, индивидуальных льгот и преференций для отдельных субъектов предпринимательской деятельности, нарушающих конкурентную среду;

поэтапное внедрение системы внутреннего антикоррупционного контроля в налоговых органах («комплаенс-контроль»), Министерства народного образования, Министерстве транспорта, Министерства ЖКО, Агентства по управлению госактивами, компаний «Худудгазтаъминот», «Региональные электрические сети» и «Узсувтаъминот»;

проведение обязательной антикоррупционной экспертизы инвестиционных проектов, реализуемых за счет централизованных источников финансирования;

разработку методики рейтинговой оценки уровня коррупции в государственных органах;

введение упрощенного порядка госрегистрации предпринимателей, осуществляющих электронную коммерцию, а также упрощенной системы их налогообложения;

внесение законопроекта об усилении мер ответственности за умышленное уклонение от уплаты налогов, применение схем мошенничества, а также неисполнение инкассовых поручений налоговых органов в размере 50%;

другое.

В перечень дополнительных сведений, предоставляемых налоговым органам посредством межведомственного электронного взаимодействия, планировалось включить информация о депозитах, кредитах и движении денежных средств на банковских счетах юридических и физических лиц на основе автоматических электронных запросов налоговых органов. Однако, как сообщили «Газете.uz» в пресс-службе Минфина, этот пункт решено исключить из проекта.