Объем теневой экономики в Узбекистане составляет свыше 50% ВВП. Такую цифру на заседании Международного пресс-клуба в четверг озвучил первый заместитель министра экономики Мубин Мирзаев со ссылкой на оценку экспертов.

«По оценке экспертов, доля теневой экономики в валовом внутреннем продукте составляет более 50%. Это, в свою очередь, мешает развитию экономики и поступлениям в бюджет», — отметил Мубин Мирзаев.

По его словам, первым шагом к решению данной проблемы стала либерализация валютного рынка, следующим станет реформирование налоговой системы.

«Например, налог на добавленную стоимость (20% — ред.) может покрыть до 80% госбюджета, если он будет взиматься без учета льгот и преференций. Я хочу сказать, что мы к 1 июля пересмотрим налоговую систему. Во-вторых, мы внесем конкретные предложения по созданию конкурентной среды и равных условий для всех предпринимателей, что позволит легализировать теневую экономику», — рассказал первый замминистра экономики.

Снижение доли теневой экономики, как ожидается, позволит расширить налоговую базу и способствовать большей устойчивости доходной части госбюджета.

Для сравнения: согласно исследованию (PDF) международной Ассоциации дипломированных сертифицированных бухгалтеров (ACCA), объем неформальной экономики в 2016 году в России составляет 39% ВВП, Азербайджане — 67%, Украине — 45,9%, Турции — 25,7%. Наименьшие показатели объема теневого сектора зафиксированы в США (7,7% ВВП), Японии (10%) и Китае (10,1%).