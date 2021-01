Конгресс США на заседании 7 января утвердил избрание Джо Байдена 46-м президентом Соединённых Штатов, сообщает CNN.

Джо Байден получил 306 голосов выборщиков при необходимом минимуме в 270. Действующий президент США Дональд Трамп официально набрал 232 голоса. Инаугурация Байдена назначена на 20 января.

Дональд Трамп после официального подтверждения победы Джо Байдена пообещал «упорядоченную» передачу власти.

«Несмотря на то, что я полностью не согласен с результатами выборов, и факты служат подтверждением, тем не менее, 20 января будет упорядоченный транзит полномочий», — цитирует CNN заявление Трампа.

Накануне сторонники Дональда Трампа сорвали заседание Конгресса, на котором утверждались итоги президентских выборов, взяв штурмом заседание Капитолия. Заседание было приостановлено на несколько часов, законодатели эвакуированы. Сообщается о четырёх погибших во время столкновений.

WATCH: Congress affirms President-elect Joe Biden’s victory after rioting by a pro-Trump mob at the Capitol delayed proceedings https://t.co/GcpzWFyeUD pic.twitter.com/JgSAlNQaXA