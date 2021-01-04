Президент США Дональд Трамп пытался оказать давление на госсекретаря Джорджии Брэда Раффенспергера, чтобы тот «нашёл» достаточно голосов для пересмотра итогов президентских выборов в этом штате в его пользу, сообщает The New York Times.

Аудиозапись часового телефонного разговора в субботу, во время которого Трамп также намекал Раффенспергеру на уголовную ответственность, была опубликована рядом крупных американских СМИ.

«Всё, чего я хочу, это найти 11780 голосов, на один больше, чем у нас есть. Потому что мы выиграли в этом штате», — сказал Трамп во время разговора. Как уточняет Bloomberg, официальный пересчёт голосов в Джорджии, который проводился в ноябре, подтвердил, что Джо Байден победил Дональда Трампа с 11779 голосами в традиционно республиканском штате.

«Вы знаете, что они сделали, и не сообщаете об этом. Это преступление, это уголовное преступление. Вы не можете допустить этого. Это большой риск для вас и для вашего юриста Райана [Джермини]. Большой риск», — пригрозил Трамп Раффенспергеру.

Брэд Раффенспергер отклонил просьбу президента, настаивая, что итоги выборов в Джорджии соответствуют действительности и Дональду Трампу предоставлена ложная информация о фальсификациях, отмечает газета.

«Господин президент, проблема в том, что у вас неверные данные», — ответил Раффенспергер.

Юристы, опрошенные The New York Times, заявили, что Дональда Трампа можно привлечь к ответственности за подстрекательства к подтасовке результатов голосования, но отметили малую вероятность того, что прокуратура возбудит дело против Трампа в последние дни его президентства.

Избранный вице-президент США Камала Харрис на митинге в Джорджии в воскресенье назвала этот разговор «голосом отчаяния». «Это также было неприкрытое, откровенное и дерзкое злоупотребление властью со стороны президента Соединенных Штатов», — сказала она.

Выборы президента США прошли 3 ноября. Джо Байден одержал победу над Дональдом Трампом, набрав 306 голосов выборщиков. Трамп отказался признавать поражение и подал десятки судебных исков о пересчёте голосов. Все они были отклонены. 6 января Сенат и Палата представителей Конгресса США должны официально утвердить итоги выборов. Инаугурация избранного президента США назначена на 20 января.