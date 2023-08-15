Банк России на внеочередном заседании 15 августа резко поднял ключевую ставку с 8,5% до 12%. Об этом сообщается на сайте регулятора. Решение «принято в целях ограничения рисков для ценовой стабильности», подчеркнул ЦБ.

«Инфляционное давление продолжает усиливаться. По оценке на 7 августа, показатель годовой инфляции увеличился до 4,4%. При этом текущие темпы прироста цен продолжают ускоряться. В среднем за последние три месяца текущий рост с поправкой на сезонность составил 7,6% в пересчёте на год. Такой же показатель базовой инфляции увеличился до 7,1%», — говорится в сообщении.

Увеличение внутреннего спроса, превышающее возможности расширения выпуска, усиливает инфляционное давление и оказывает влияние на динамику курса рубля через повышенный спрос на импорт. В результате усиливается эффект переноса ослабления рубля в цены и растут инфляционные ожидания, отметили в Центробанке.

Это второе повышение ставки менее чем за месяц. В конце июля Банк России поднял её с 7,5% до 8,5%. До этого она не менялась с сентября 2022 года.

Созыву внепланового заседания предшествовало значительное ослабление рубля — на открытии биржи 14 августа он преодолел отметку 100 к доллару США, а к полудню упал до 101 за доллар. При этом утром того же дня ЦБ заявил, что ситуация с курсом не создаёт угроз для финансовой стабильности. К вечеру Банк России всё же объявил о созыве внепланового совета директоров. После публикации анонса заседания рубль резко укрепился и закрыл торги на отметке 97,7 к доллару, пишет РБК.

В Узбекистане 10 августа курс доллара к сумму превысил 12 тысяч сумов, прибавив сразу 400 сумов (+3,5%). Центробанк Узбекистана назвал одной из причин ослабления сума девальвацию российского рубля.

Председатель Центробанка Мамаризо Нурмуратов отмечал, что ослабление рубля приведёт к падению выручки экспортёров Узбекистана и снижению денежных переводов.

За январь-июнь в Узбекистан поступили денежные переводы на 5,2 млрд долларов (около 85% — из России), что на 21,5% меньше аналогичного показателя прошло года. ЦБ прогнозирует объём поступлений по итогам 2023 года в районе 11−11,5 млрд долларов, что на 32−35% ниже показателя за 2022 год.

В обзоре денежно-кредитной политики за второй квартал ЦБ отмечал, что повышение заработной платы в условиях высокого спроса на рабочую силу в странах-основных реципиентах трудовых мигрантов может частично компенсировать снижение денежных переводов, вызванное ослаблением национальных валют этих стран.