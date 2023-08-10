В четверг курс доллара к суму в коммерческих банках Узбекистана превысил 12 тысяч сумов, прибавив сразу 400 сумов. Центральный банк опубликовал заявление. Приводим его целиком:

Значительное обесценивание национальных валют основных стран-торговых партнёров привело к укреплению реального эффективного обменного курса сума через внешнюю торговлю и денежные переводы.

Это, в свою очередь, негативно отразилось на валютных поступлениях и объёме предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке по каналам экспорта и денежным переводам в страну.

В результате произошло небольшое ускорение темпов девальвации обменного курса сума на внутреннем валютном рынке — коррекция под влиянием фундаментальных факторов.

Центральный банк располагает достаточными инструментами для предотвращения резкого снижения обменного курса, в целях снижения волатильности путём проведения дополнительных интервенций в случае необходимости.

Данная коррекция обеспечивает возврат реального эффективного обменного курса к своему долгосрочному тренду, а сбалансированный обменный курс будет служить росту предложения на рынке за счёт увеличения валютных поступлений. Реальный эффективный обменный курс стабилизируется к концу года и в среднесрочной перспективе.