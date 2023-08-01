Резкое обесценивание российской валюты в первом полугодии негативно отразится на экономике Узбекистана. Об этом на пресс-конференции 27 июля заявил председатель Центрального банка Мамаризо Нурмуратов, передаёт корреспондент «Газеты.uz».

В июне российский рубль подешевел к доллару на 14%, а с начала года — на 26%. Глава регулятора отметил, что девальвация рубля отрицательно повлияет на Узбекистан с точки зрения денежных переводов.

«Обесценивание денег у нашего второго крупного торгового партнёра влияет и на нас. В каком смысле? Влияет на сокращение денежных переводов из России. Как я отмечал ранее, за первые шесть месяцев объём переводов составил в районе 5,2 млрд долларов, в прошлом году [за этот период] было 6,5 млрд долларов. Это снижение связано с необычно большим объёмом переводов в прошлом году», — сказал он, отметив, что около 80% всех переводов приходится на Россию.

Мамаризо Нурмуратов также сообщил, что ослабление рубля приведёт к падению выручки экспортёров.

«Это влияет и на экономические связи, потому что когда наши экспортёры поставляют товары в Россию, стоимость товара определяется ценами на российском рынке. Цены на российском рынке из-за изменения курса валют приведут к снижению выручки наших экспортёров в долларовом выражении», — уточнил он.

Председатель ЦБ заявил, что по итогам года объем денежных переводов в Узбекистан ожидается в районе 11−11,5 млрд долларов, что на 32−35% ниже показателя за 2022 год. Снижение поступлений из России будет в том числе связано с девальвацией рубля, отметил он.

По итогам прошлого года Россия укрепилась в качестве главного торгового партнёра Узбекистана, её доля в товарооботе выросла с 17,9% до 18,6%. Взаимная торговля выросла на 22,9% — до 9,28 млрд долларов. Объём экспорта в РФ вырос на 46,8% — до 3,07 млрд долларов, а импорт увеличился на 13,7% — до 6,2 млрд долларов.

Источник: Статагентство.

Однако по итогам первой половины 2023 года на первое место вышел Китай с товарооборотом в 5,28 млрд (доля — 18,1%), Россия опустилась на второе место — 4,4 млрд (15,1%). При этом рынок РФ остаётся главным для экспорта Узбекистана.

Что происходит с курсом рубля

Как пишет РБК, ослабление рубля к основным иностранным валютам продолжается с конца июня. В начале июля он перешагнул через психологические отметки 100 рублей за евро и 90 рублей за доллар. В настоящее время российская валюта торгуется по цене 100,7 рубля за евро и 91,8 рубля за доллар.

Глава Банка России Эльвира Набиуллина 21 июля заявила, что, по мнению регулятора, основным фактором движения курса рубля в июне и июле стало снижение экспорта при возросшем импорте. Ещё одним фактором влияния на курс она считает потоки по финансовому счёту.

Министр финансов РФ Антон Силуанов заявил, что ослабление курса рубля прежде всего связано с торговым балансом — притоками и оттоками валюты в страну и из неё. Он также отметил, что в прошлом году экспортные цены на углеводороды были высокими, а импорт сократился. «Сейчас импорт восстановился, а цены на экспортируемые товары ниже прошлогоднего уровня. Особенно это видно по ценам на газ: в прошлом году были моменты, когда они в 5 раз превышали нынешний уровень», — сказал министр.