Корреспондент телеканала Zo’r TV Нурзодбек Вохидов и оператор Сардорбек Юлдошев 14 августа подверглись избиению, когда пытались снять репортаж об обрушении пяти балок строящегося путепровода у аэропорта Ташкента.

На видео, которое распространилось в соцсетях, сотрудник по имени Нодир использует нецензурные выражения в адрес журналистов, приказывает вывести их с территории, а затем бросается на оператора с камерой. Вахидов предупреждает, что тот может повредить дорогое оборудование, но работник требует принести разрешение на съёмку, а затем снова нападает на оператора.

«Выведи их на***! Выведи!» — кричит сотрудник. Позже он снова бросается на оператора.





Нурзодбек Вахидов сообщил «Дарё», что они посетили место, чтобы узнать, что случилось на самом деле при обрушении балок. По его словам, они пытались встретиться с руководством подрядной организации, но работники сначала сообщили, что руководитель ушёл в прокуратуру, а затем — на обед.

«Из-за того, что руководство опаздывало, мы просили показать места, которые разрешили снимать телеканалу, который был до нас. Они согласились и показали эти места. Во время съёмки человек, который оказался в кадре, запретил снимать и начал материться. Мы поздоровались и представились. Он не стал представляться, начал материться и приказал завершить работу. Сказал, чтобы нас вывели. После этого он бросился на камеру», — рассказал журналист.

По его словам, нападавшего зовут Нодир, другой информации о нём нет.





«Нашему оператору Сардорбеку Юлдашеву сломали нос. На данный момент его забрали в больницу. Я тоже получил повреждение. Врачи сказали, что нужно пройти медицинское обследование. Но мне нужно было отнести камеру телеканала и микрофон на работу. Поэтому я забрал всё оборудование в офис», — сказал он.

Вахидов утверждает, что камера также сломана. После происшествия ему позвонил инспектор профилактики. Руководство телеканала планирует обратиться в правоохранительные органы, сообщил он.

По данным компании «Узбекистон темир йуллари» (ей принадлежит трест «Куприккурилиш», который выступает генподрядчиком проекта), на оператора напал управляющий делами Мостостроительного отряда №67 Н. Эшниязов. Компания уволила работника, резко осудив его действия.

Руководство компании поддерживает привлечение правоохранительными органами сотрудника к ответственности согласно законодательству, говорится в сообщении.

Реакция АИМК

Агентство информации и массовых коммуникаций при президенте заявило, что «решительно осуждает любое давление на работников СМИ и препятствие журналистской деятельности».

«Агентство в рамках своих полномочий направило официальное обращение в МВД и Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку ситуации и принять справедливое решение», — говорится в сообщении.

АИМК сообщило, что будет внимательно следить за расследованием ситуации и итогами служебных проверок со стороны правоохранительных органов.

В агентстве напомнили, что согласно статье 5 закона «О защите профессиональной деятельности журналиста» при осуществлении профессиональной деятельности журналист имеет право собирать, анализировать, редактировать, подготавливать и распространять информацию, быть принятым должностным лицом, производить в установленном порядке записи, в том числе с использованием необходимых технических средств.

Статья 14 этого же закона, а также административный и уголовный кодексы предусматривают наказание за оскорбление личности, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела и задержании трёх должностных лиц по факту обрушения балок. Ущерб предварительно оценён в 2,76 млрд сумов (видео обрушения).

Компания «Узбекистон темир йуллари» в день обрушения заявила, что балки упали в процессе монтажа из-за «неосторожности». Происшествие не сказалось на движении поездов, поскольку балки упали на вспомогательные пути.

Заказчик проекта «реконструкция путепровода на основе современных строительных стандартов» — инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» хокимията Ташкента. Генеральный проектировщик — унитарное предприятие «Куприккурилишлойиха» (вторым генпроектировщиком является компания Allegro Develop Project), генеральный подрядчик — трест «Куприккурилиш» железнодорожной компании «Узбекистон темир йуллари».

«Газета.uz» подробно рассказывала о проекте реконструкции, с которым в конце июля знакомился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.