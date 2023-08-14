Корреспондент телеканала Zo’r TV Нурзодбек Вохидов и оператор Сардорбек Юлдошев 14 августа подверглись избиению, когда пытались снять репортаж об обрушении пяти балок строящегося путепровода у аэропорта Ташкента.

На видео, которое распространилось в соцсетях, сотрудник по имени Нодир использует нецензурные выражения в адрес журналистов, приказывает вывести их с территории, а затем бросается на оператора с камерой. Вахидов предупреждает, что тот может повредить дорогое оборудование, но работник требует принести разрешение на съёмку, а затем снова нападает на оператора.

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«Выведи их на***! Выведи!» — кричит сотрудник. Позже он снова бросается на оператора.

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Нурзодбек Вахидов сообщил «Дарё», что они посетили место, чтобы узнать, что случилось на самом деле при обрушении балок. По его словам, они пытались встретиться с руководством подрядной организации, но работники сначала сообщили, что руководитель ушёл в прокуратуру, а затем — на обед.

«Из-за того, что руководство опаздывало, мы просили показать места, которые разрешили снимать телеканалу, который был до нас. Они согласились и показали эти места. Во время съёмки человек, который оказался в кадре, запретил снимать и начал материться. Мы поздоровались и представились. Он не стал представляться, начал материться и приказал завершить работу. Сказал, чтобы нас вывели. После этого он бросился на камеру», — рассказал журналист.

По его словам, нападавшего зовут Нодир, другой информации о нём нет.

zo'r tv, журналистика, нападение на журналистов, путепровод рядом с аэропортом, ташкент

«Нашему оператору Сардорбеку Юлдашеву сломали нос. На данный момент его забрали в больницу. Я тоже получил повреждение. Врачи сказали, что нужно пройти медицинское обследование. Но мне нужно было отнести камеру телеканала и микрофон на работу. Поэтому я забрал всё оборудование в офис», — сказал он.

Вахидов утверждает, что камера также сломана. После происшествия ему позвонил инспектор профилактики. Руководство телеканала планирует обратиться в правоохранительные органы, сообщил он.

По данным компании «Узбекистон темир йуллари» (ей принадлежит трест «Куприккурилиш», который выступает генподрядчиком проекта), на оператора напал управляющий делами Мостостроительного отряда №67 Н. Эшниязов. Компания уволила работника, резко осудив его действия.

Руководство компании поддерживает привлечение правоохранительными органами сотрудника к ответственности согласно законодательству, говорится в сообщении.

Реакция АИМК

Агентство информации и массовых коммуникаций при президенте заявило, что «решительно осуждает любое давление на работников СМИ и препятствие журналистской деятельности».

«Агентство в рамках своих полномочий направило официальное обращение в МВД и Генеральную прокуратуру с просьбой дать правовую оценку ситуации и принять справедливое решение», — говорится в сообщении.

АИМК сообщило, что будет внимательно следить за расследованием ситуации и итогами служебных проверок со стороны правоохранительных органов.

В агентстве напомнили, что согласно статье 5 закона «О защите профессиональной деятельности журналиста» при осуществлении профессиональной деятельности журналист имеет право собирать, анализировать, редактировать, подготавливать и распространять информацию, быть принятым должностным лицом, производить в установленном порядке записи, в том числе с использованием необходимых технических средств.

Статья 14 этого же закона, а также административный и уголовный кодексы предусматривают наказание за оскорбление личности, умышленное причинение лёгкого вреда здоровью, умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела и задержании трёх должностных лиц по факту обрушения балок. Ущерб предварительно оценён в 2,76 млрд сумов (видео обрушения).

Компания «Узбекистон темир йуллари» в день обрушения заявила, что балки упали в процессе монтажа из-за «неосторожности». Происшествие не сказалось на движении поездов, поскольку балки упали на вспомогательные пути.

Заказчик проекта «реконструкция путепровода на основе современных строительных стандартов» — инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» хокимията Ташкента. Генеральный проектировщик — унитарное предприятие «Куприккурилишлойиха» (вторым генпроектировщиком является компания Allegro Develop Project), генеральный подрядчик — трест «Куприккурилиш» железнодорожной компании «Узбекистон темир йуллари».

«Газета.uz» подробно рассказывала о проекте реконструкции, с которым в конце июля знакомился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.