В социальных сетях появилось видео обрушения пяти балок строящегося путепровода у аэропорта Ташкента.

На нём видно, как 42-метровые перекрытия падают, похоже, под собственным весом, поднимая клубы пыли.

Они задевают грузовой автомобиль (судя по всему, кран), повреждая его кабину. К месту падения бегут люди, они смотрят под балками и заглядывают в кабину автомобиля, словно пытаясь увидеть возможных пострадавших.

Ранее сообщалось о возбуждении уголовного дела и задержании трёх должностных лиц.

Компания «Узбекистон темир йуллари» ранее заявила, что балки упали в процессе монтажа из-за «неосторожности».

Заказчик проекта «реконструкция путепровода на основе современных строительных стандартов» — инжиниринговая компания «Служба единого заказчика» хокимията Ташкента. Генеральный проектировщик — унитарное предприятие «Куприккурилишлойиха» (вторым генпроектировщиком является компания Allegro Develop Project), генеральный подрядчик — трест «Куприккурилиш» железнодорожной компании «Узбекистон темир йуллари».

«Газета.uz» подробно рассказывала о проекте реконструкции, с которым в конце июля знакомился президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев.