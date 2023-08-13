Кенгаши народных депутатов в Узбекистане должны стать голосом народа. Об этом на совещании 11 августа в Бухарской области заявил президент Шавкат Мирзиёев.

По его словам, каждый хоким должен сделать вывод по итогам визитов в Ташкентскую, Ферганскую и Бухарскую, где были уволены десятки руководителей.

«Если не сделаете выводы, то не соответствуете требованиям сегодняшнего времени. Только и только кенгаш, кенгаш, кенгаш. С точки зрения законов, с точки зрения требования, с точки зрения девиза о „Новом Узбекистане“, теперь дайте мне предложения по тем, кто не работает на местах. Они должны быть уволены. Голос кенгаша должен стать громким голосом народа, он должен жить проблемами людей. Решения кенгаша должны быть законом. Почему? Потому что в нашем общество качественно растут требования людей», — сказал он в сюжете телеканала «Узбекистан 24».

Глава государства заявил, что руководители исполнительных органов должны сотрудничать с кенгашем в интересах народа.

В Узбекистане по старой Конституции хокимы одновременно занимают должности председателей кенгашей народных депутатов. Согласно закону о Конституции в новой редакции, с 2024 года планируется запретить хокимам областей и Ташкента занимать пост председателя кенгаша. При этом основной закон страны не запрещает им избираться депутатами и сенаторами. Давно обсуждаемая в обществе возможность выбирать хокимов не была включена в проект Конституции во время референдума.

Колумнист «Газеты.uz» Комил Джалилов в своей колонке ранее рассказывал, каких изменений, связанных с реальным разделением ветвей власти и укреплением репрезентативной демократии, не хватает в Конституции.

В частности, он предлагал ввести прямые выборы сенаторов (избираются населением тех регионов, которые они должны представлять в Сенате) и отказаться от практики назначения сенаторов указом главы государства. Сейчас президент может назначить 9 из 65 сенаторов.

В колонке предлагалось также ввести избрание хокимов местным населением на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права тайным голосованием не более чем на два срока. Норма о сроках была включена в новую Конституцию, а норма о выборности — нет.