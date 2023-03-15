В Узбекистане по действующей Конституции хокимы одновременно занимают должности председателей кенгашей народных депутатов. Согласно проекту новой Конституции, который будет выставлен на референдум 30 апреля, планируется разделение этих полномочий.

В Ташкенте и областях этот процесс может начаться с 2024 года (по результатам выборов в местные кенгаши), а в районах и городах — с 1 января 2026 года.

Кенгаш будет возглавлять председатель, избираемый в соответствии с законом из числа его депутатов. Лицо, занимающее должность хокима области, района, города, не сможет одновременно занимать должность председателя кенгаша.

Одно и то же лицо не сможет занимать должность председателя кенгаша более двух сроков подряд. Аналогичное требование вводится для хокимов.

При этом документ не запрещает хокимам избираться депутатом кенгаша и впоследствии сенатором. Сегодня хокимы практически всех областей являются сенаторами.

Колумнист «Газеты.uz» Комил Джалилов в своей колонке ранее рассказывал, каких изменений, связанных с реальным разделением ветвей власти и укреплением репрезентативной демократии, не хватает в Конституции.

В частности, он предлагал ввести прямые выборы сенаторов (избираются населением тех регионов, которые они должны представлять в Сенате) и отказаться от практики назначения сенаторов указом главы государства. Сейчас президент может назначить 16 из 100 сенаторов, по новому проекту — 9 из 65 сенаторов.

В колонке предлагалось также ввести избрание хокимов местным населением на основе всеобщего, равного и прямого избирательного права тайным голосованием не более чем на два срока. Таким образом, норма о сроках включена в проект новой Конституции, норма о выборности — нет.

Почему хокимов избирают сенаторами

Бывший министр юстиции, а ныне советник президента Русланбек Давлетов в интервью проекту «Экономика Хошимова» в апреле 2021 года объяснял, почему хокимов избирают сенаторами. По его словам, Сенат (верхняя палата) Олий Мажлиса является палатой территориального представительства, где нет партийного подхода и политических взглядов. Кроме того, Сенат является площадкой, где сенаторы выражают интересы своих регионов.

«Если из каждого региона избираются по шесть сенаторов, то сейчас одним из них избирается хоким. Хоким области является одним из главных государственных служащих в регионе, поэтому области избирают и отправляют их в Сенат», — заявил он, указав, что хокимы лучше знают о проблемах своих регионов.

Глава Минюста привёл в пример Великобританию, где Кабинет министров состоит из действующих членов парламента.

«У нас в Законодательной палате это не допускается. Депутат на постоянной основе должен выполнять депутатскую деятельность. А в Сенате, где нет политических партий и фракций, Конституцией допущено региональное участие», — отмечал министр.

На вопрос автора «Экономики Хошимова» Бехзода Хошимова, насколько такой порядок соответствует «смыслу» Конституции и системе сдержек и противовесов в рамках принципа разделения ветвей власти, Русланбек Давлетов отвечал, что Сенат не имеет права законодательной инициативы. Это, по его словам, могут делать только Законодательная палата, Кабинет министров, президент, генеральный прокурор, Верховный суд и Конституционный суд. Сенаторы также не работают над текстом закона, а только одобряют или отклоняют законопроект после внесения Законодательной палатой.

Что касается того, что хокимы председательствуют в региональных кенгашах, то Министерство юстиции ранее предлагало отменить такой порядок. Сам Русланбек Давлетов также выступал за отмену действующего порядка, который позволяет хокимам управлять кенгашем и потенциально иметь возможность оказывать давление на депутатов.