Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании в Бухаре в пятницу подверг критике медленную работу по озеленению регионов страны. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Программой «Яшил макон» («Зелёный край») по ежегодной высадке 200 миллионов деревьев, объявленной президентом в ноябре 2021 года, было намечено довести уровень озеленения всех регионов до 30%, напомнил президент.

Для этого в каждой области весной и осенью намечалось высаживать по 15 миллионов саженцев. Кроме того, вокруг всех городов планировалось высадить «зелёные пояса».

Отдельные руководители забросили эту работу, заявил Шавкат Мирзиёев. Из-за посадки саженцев в местах, где нет систем полива, 10 миллионов саженцев погибло, отметил он.

В 33 районах и городах работы по высадке деревьев вдоль дорог вообще не осуществлялись, сообщил президент.

Он заявил, что отныне одной из главных задач хокимов будет улучшение экологической ситуации в своём регионе, а также создание комфортных условий для жизни населения и обеспечение чистоты воздуха.

Президент поручил руководителям всех отраслей и регионов усилить разъяснительную работу по озеленению и благоустройству махаллей, населённых пунктов, жилых кварталов и дворов.

Ранее Шавкат Мирзиёев несколько раз отмечал факты приписок при посадке деревьев.

Летом прошлого года Счётная палата, изучив посадку деревьев в весенний сезон, выявила приписки 6,2 миллиона саженцев в отчётах по проекту «Яшил макон», а также отсутствие полива и ухода за ними.

В июле глава Минэкологии Азиз Абдухакимов сообщил о приписке 2 миллионов деревьев в рамках программы «Яшил макон». Кроме того, за 1,8 миллиона деревьями не закреплены ответственные лица, а 7,3 миллиона деревьев высажены в местах, где отсутствует возможность полива.

На днях Генеральная прокуратура заявила, что обнаружила сотни тысяч высохших и приписанных саженцев в пяти регионах страны. Решается вопрос о привлечении к ответственности 29 руководителей местных органов государственной власти и ведомств.