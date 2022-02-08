Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании 2 февраля заявил о приписках по посадке деревьев в рамках объявленной им программы «Яшил макон» («Зелёное пространство»). Как писала «Газета.uz», об этом было сообщено в программе Хайруллы Нуриддинова «Менимча» на телеканале «Узбекистан 24».

Общенациональная программа «Яшил макон» по ежегодной высадке 200 миллионов деревьев была запущена в ноябре. Президент сказал, что не верит в цифры по посадке деревьев на местах.

«В каждом своём выступлении я говорил, чтобы не относились к этому формально или не делали приписок. Я всё равно не верю в этим цифры. У нас на местах болезнь — делать приписки. Мы научились этому в СССР — делать приписки по хлопку. Никто не даст гарантии, что и здесь нет приписок. Кому это надо? Для кого вы занимаетесь очковтирательством? Для меня? Мне это не нужно. Я хорошо осведомлён о реальном положении дел, особенно в Самарканде, Ташкенте, Джизаке», — заявил он.

Обращаясь к ответственным руководителям, глава государства заявил: «Своими руками я создал систему, дал персонал, дал организации, дал деньги, создал фонд, спустил в районы. Что вам всем ещё нужно? Вы просто будете носить галстуки?»

Программа «Менимча» сообщила, что президент назначил руководителями Госкомэкологии хокимов районов, где плохая экологическая обстановка. Шавкат Мирзиёев обратился к первому заместителю главы Госкомэкологии Умарбеку Халилову, который до этого работал хокимом Нуратинского района.

«Ты сам видел цифры в твоём районе и здесь. Там есть приписки? Президент не просто так говорит? Я тебя привёл сюда, чтобы ты донёс проблемы в кишлаках до этих бессовестных. Совершили предательство по отношению к президенту и дали ложную сводку. Мне рассказали о твоём городе, предоставили отчёт: на месте и в Ташкенте разные ситуации. Были приписки», — заявил он.

Президент отметил, что все руководители в Узбекистане «привыкли к припискам». В этом контексте он упомянул первого вице-премьера Ачилбая Раматова и вице-премьера по вопросам развития аграрной и продовольственной сфер Шухрата Ганиева.

«Не посадили мы [столько деревьев]. Ладно, пусть будет 50 миллионов, а не 75 миллионов, но пусть всё будет честно. Нет, обязательно и Раматов, и Ганиев привыкли говорить президенту: „Мы это выполнили“, „Есть, сделаем“», — сказал Шавкат Мирзиёев.