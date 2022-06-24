В отчётах о высадке деревьев в рамках республиканского проекта «Яшил макон» («Зелёное пространство»), проведённой с февраля по май, обнаружились приписки и отсутствие полива и ухода за ними на отдельных территориях. Об этом сообщила Счётная палата по итогам изучения высадки саженцев деревьев и достоверности проделанной работы.

В отчётах за весенний период текущего года говорится, по республике высажено 129,6 миллиона саженцев (ранее планировалось 125 млн).

Изучение показало, что на отдельных территориях хокимияты, ответственные организации и руководители отнеслись к высадке растений «недостаточно внимательно». Счётная палата, в частности, указывает на следующие недостатки:

посадка деревьев не была организована системно, не закреплены ответственные за полив и уход;

в отчётах о посадках содержится приписка в 6,2 миллиона саженцев, которые не были высажены;

которые не были высажены; 3,4 миллиона саженцев деревьев высажены в места, где отсутствует оросительная система;

деревьев высажены в места, где 2,4 млн саженцев погибли ещё до окончания весеннего сезона, потому что отсутствовал полив и достаточный уход;

ещё до окончания весеннего сезона, потому что отсутствовал полив и достаточный уход; 341 тысяча саженцев была размещена без учёта природных климатических условий, в неподходящие почвы, 65 тысяч саженцев — без соблюдения требуемого расстояния.

Кабинет министров, Совет министров Каракалпакстана, хокимияты областей и Ташкента и министерства обсудили эту ситуацию в критическом духе. Даны поручения обратить внимание на уход за посадками и принять строгие дисциплинарные меры к ответственным лицам, говорится в сообщении.

Напомним, президент Шавкат Мирзиёев дал старт общенациональному проекту «Яшил макон» в ноябре 2021 года, в рамках которого было запланировано посадить 200 млн саженцев. Осенью прошлого года было посажено 85 млн саженцев, 125 млн было запланировано на весну. Глава государства несколько раз отмечал факты приписок при посадке деревьев.

В апреле постоянный представитель Программы развития ООН в Узбекистане Матильда Димовска отметила, что судьба деревьев непредсказуема без комплексного ухода и управления посадкой саженцев, и поэтому нужно технико-экономическое обоснование посадок и более скоординированные усилия участников проекта.

В июне Государственный комитет по экологии и охране окружающей среды, ПРООН и Европейская экономическая комиссия ООН запустили совместный проект «Мастер-планирование и инновационные финансовые решения для поддержки инициативы „Яшил макон“ Республики Узбекистан».