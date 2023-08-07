Генеральная прокуратура выявила случаи халатности чиновников при реализации программы по озеленению «Яшил макон».

В частности, в Каракалпакстане из-за отсутствия оросительных систем и халатного отношения должностных лиц погибли более 333 тысяч саженцев деревьев, а к объёму действительно выполненных работ были приписаны 136,1 тысячи саженцев, которые фактически не были посажены.

В Ахангаранском районе Ташкентской области по официальным данным было посажено 127,5 тысячи саженцев. Однако 90% из этого числа оказались не полноценными саженцами, а черенками. 30% высаженных саженцев засохли из-за отсутствия полива и непроведения агротехнических мероприятий.

Кроме того, в результате неправильного ухода и недостаточного полива в Сырдарьинской области высохло 1355 саженцев. В Тупроккалинском районе из 3500 саженцев погибло более половины, что также связано с отсутствием ухода.

Должностные лица в Учкудукском районе Навоийской области в своих отчётах указали наличие 2400 несуществующих саженцев, а средства, выделенные на их приобретение, были присвоены сотрудниками службы благоустройства.

В настоящее время решается вопрос о привлечении к ответственности 29 руководителей местных органов власти и ведомств.

Напомним, что в рамках программы за пять лет планируется ежегодно высаживать по 200 миллионов единиц деревьев и кустарников (всего — 1,2 млрд), чтобы увеличить площадь зелёных насаждений в Узбекистане до 30% (сейчас — 15%, или 6,67 миллиона га).

Ранее сообщалось, что в 2022 году была выявлена приписка 2 миллионов деревьев в рамках программы «Яшил макон».