Бюро по борьбе с мошенничеством в особо крупном размере (Serious Fraud Office, SFO) конфисковало три объекта элитной недвижимости в Великобритании, принадлежавших Гульнаре Каримовой. Об этом говорится в заявлении надзорного ведомства.

Речь идёт о двух квартирах в престижном районе Лондона Белгравия и особняке в графстве Суррей. Их стоимость оценивается в более чем 20 млн фунтов стерлингов.

Как заявляет SFO, эту недвижимость Гульнара Каримова и ее семья приобрели на доходы от коррупционной деятельности в Узбекистане.

«SFO утверждает, что Каримова получила сотни миллионов долларов в виде взяток от телекоммуникационных компаний в период с 2004 по 2012 годы в обмен на то, что помогла им получить доступ к рынку в Узбекистане», — отмечается в сообщении бюро.

SFO подало судебный иск об изъятии британских активов Каримовой, включая указанные три объекта недвижимости, в октябре 2018 года. Как следует из сообщения ведомства, Верховный суд Великобритании 8 августа удовлетворил этот иск.

Гульнара Каримова отбывает наказание в колонии №21 с весны 2019 года. В марте 2020 года Верховный суд сообщал, что её приговорили к 13 годам и 4 месяцам лишения свободы по делу об организации преступной группы, мошенничестве, хищении и других преступлений.

Общая сумма активов, связанных с Гульнарой Каримовой, в Швейцарии, Франции, США и ряде других стран оценивается почти в 1,4 млрд долларов. Правительство Узбекистана пытается вернуть часть из них.