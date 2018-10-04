Власти Великобритании заявили о начале действий по возврату доходов от предполагаемых коррупционных сделок в Узбекистане с участием Гульнары Каримовой.

Управления по борьбе с серьезным мошенничеством (Serious Fraud Office, SFO) 3 октября обратилось в суд с иском об изъятии активов в гражданском порядке в соответствии с законом «О доходах от преступной деятельности» от 2002 года.

«Иск касается ряда активов, в том числе трех объектов недвижимости в Великобритании, которые, по мнению SFO, были приобретены с использованием доходов от коррупционных сделок в Узбекистане с участием Гульнары Каримовой и Рустама Мадумарова», — говорится в сообщении управления.

Дочь первого президента Узбекистана Ислама Каримова в августе 2015 года была приговорена к пяти годам ограничения свободы по уголовному делу, возбужденному в 2013 году по фактам вымогательства, уклонения от уплаты налогов, лжепредпринимательства и другим.

Летом 2017 года стало известно о втором уголовном деле по фактам содействия организованной преступной группе и заключении Гульнары Каримовой под стражу. Сообщалось, что группа имела легализованные активы на территории более 10 стран, в том числе в Великобритании денежные средства в сумме 4,2 млн фунтов, а также дома, квартиры и виллы в Лондоне общей стоимостью 22,9 млн фунтов.