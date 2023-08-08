И. о. хокима Зангиатинского района Ташкентской области назначен Эркин Эркамович Рустамов, сообщила 7 августа пресс-служба хокимията области. Предыдущий хоким Абдивахоб Тамикаев был уволен по собственному заявлению 3 августа после визита в область президента Узбекистана Шавката Мирзиёева.

Эркин Рустамов до этого назначения работал заместителем министра экономики и финансов. В один день с ним и. о. хокима города Янгиюля Ташкентской области был назначен другой замминистра экономики и финансов — Дилшод Султанов.

Эркин Рустамов родился в 1984 году в Бостанлыкском районе Ташкентской области. В 2005 году окончил бакалавриат Ташкентского государственного технического университета, а 2007 году — магистратуру этого же вуза.

До создания Министерства экономики и финансов в начале года с сентября 2022 года работал первым заместителем министра экономического развития и сокращения бедности.

Кроме того, был первым заместителем начальника секретариата макроэкономического анализа, структурных преобразований, финансово-банковской системы, управления государственными активами, поддержки предпринимательства и сокращения бедности Кабинета министров.

Кандидатура Эркина Рустамова на пост и. о. хокима Зангиатинского района была предложена президентом, как и кандидатура Дилшода Султанова.





Выступая на сессии кенгаша народных депутатов района, где было объявлено о назначении, хоким области Зойир Мирзаев отметил ряд недостатков в развитии Зангиаты.

Он, в частности, заявил о необходимости рассмотреть вопрос соответствия должностям руководителей всех районных организаций, в том числе заместителя хокима по вопросам сельского и водного хозяйства.

«Работа с обращениями граждан в районе совершенно неудовлетворительная. Имеется более 100 просроченных обращений… Появилась привычка отправлять обращения, „прокрутив“ их, председателю махалли», — сказал Зойир Мирзаев.

«Бывший хоким Абдивахоб Тамикаев был опытным хокимом. С ним мы в разные годы работали бок о бок. Однако считаю, что в отставании экономики района высока роль актива района», — добавил он.

«15 тысяч населения района за рубежом, мучаются в поисках работы. Да, рабочие места создаются. Но в Зангиате с таким потенциалом ситуацией похвалиться нельзя», — отметил хоким области.

«В 56 махаллях нет парикмахерских, в 38 махаллях нет салонов красоты. Очень много предстоит сделать в сфере работы с населением, удовлетворения его основных потребностей», — указал он.

Зойир Мирзаев также отметил нарушения в сфере выделения земель, низкий уровень охвата детей детсадами (51,8%), отставание в строительстве и привлечении инвестиций.

2 августа во время посещения области Шавкат Мирзиёев поручил освободить от должностей первого замхокима Ташкентской области, ответственного за сокращение бедности, хокимов и руководителей секторов Кибрайского и Янгиюльского районов. Он также объявил выговор двум другим заместителям хокима области.

На следующий день стало известно об увольнении хокимов Бекабадского и Зангиатинского районов. Накануне Бекабадский район возглавил Шухрат Мирзаев, до этого работавший заместителем начальника департамента «Кишлок курилиш банка».