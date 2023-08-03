Хокимы двух районов Ташкентской области подали в отставку. Это следует из решений хокима области Зойира Мризаева от 3 августа на портале E-Qaror

2 августа хоким Зангиатинского района Абдивахоб Тамикаев и хоким Бекабадского района Фуркат Худойбердиев подали заявление об увольнении. Хоким области освободил их от должностей и направил решения об этом в районные кенгаши народных депутатов.

Фуркат Худойбердиев и Абдивахоб Тамикаев,

Абдивахоб Тамикаев возглавлял Зангиату шесть лет — с июля 2017 года, Фуркат Худойбердиев руководил Бекабадским районом с февраля 2020 года.

В среду президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на совещании поручил освободить от должностей первого замхокима Ташкентской области, ответственного за сокращение бедности, хокимов и руководителей секторов Кибрайского и Янгиюльского районов. Он также объявил выговор двум другим заместителям хокима области.

Глава государства отмечал, что за последние три года объём промышленного производства области увеличился на 19% и достиг 94 трлн сумов. Но за этот период в Бекабадском районе этот показатель упал на 3,6%. Кроме того, доля Зангиатинского района в промышленном производстве области снизилась с 8,3% до 3,5%, а также в прошлом году упал экспорт электротехнической продукции.