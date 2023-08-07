Шухрат Шахобутдинович Мирзаев утверждён новым хокимом Бекабадского района Ташкентской области, сообщила в понедельник пресс-служба областной администрации.

Шухрат Мирзаев родился в 1982 году в Ташкенте. Окончил Ташкентский финансовый институт (2004), Ташкентский филиал Российского экономического университета имени Плеханова (2007), Академию государственного и общественного строительства при президенте Узбекистана (2009).

До назначения работал заместителем начальника департамента «Кишлок курилиш банка» по бухгалтерскому учёту и отчетности.

До этого кенгаш одобрил увольнение предыдущего хокима района Фурката Худойбердиева, который возглавлял район с февраля 2020 года.

Зойир Мирзаев.

Хоким области Зойир Мирзаев на сессии перечислил проблемы, из-за которых был уволен Фуркат Худойбердиев.

Он отметил, что самой болезненной проблемой в районе является чистая питьевая вода. В текущем году на централизованное обеспечение населения района питьевой водой выделено около 3 млрд сумов. Поставлена задача увеличить охват питьевым водоснабжением с 37% до 75%.

Работа с предприятиями-экспортёрами, качественное и своевременное выполнение строительно-ремонтных работ остаются без контроля, заявил Зойир Мирзаев.

Он отметил, что население оплатило только 32% платежей за услуги водоснабжения.

Более 10 тысяч молодых мужчин и женщин являются трудовыми мигрантами за границей, продолжил хоким области.

«Сегодня на торги выставлено 85 га земель. но они не продаются. Потому что выставлены бесхозные земли без водоснабжения», — сказал он.

По его словам, 3271 ребёнок в районе не посещает детский сад. В 25 махаллях детсадов вообще нет.

Только 977 из 1698 молодых людей, включённых в «молодёжную тетрадь», получили помощь. Бекабадский район по этому направлению показал худший показатель, отметил Зойир Мирзаев.

За последние полгода бывший хоким района всего шесть раз проводил выездные приёмы, в ходе которых пообщался с 47 жителями. В результате в 2 раза увеличилось количество обращений, направленных от жителей района в областные и республиканские организации.

Ранее мы писали, что после критики президента Шавката Мирзиёева были уволены хокимы Бекабадского и Зангиатинского районов.