Дилшод Шухратович Султанов, с февраля работавший заместителем министра экономики и финансов Узбекистана, а с сентября 2018 года — заместителем главы бывшего Министерства финансов и начальником Казначейства, назначен и. о. хокима города Янгиюля Ташкентской области. Об этом сообщает пресс-служба областного хокимията.

О назначении было объявлено на внеочередной сессии городского кенгаша народных депутатов с участием хокима области Зойира Мирзаева. Сообщается, что кандидатура бывшего замминистра была рекомендована президентом Шавкатом Мирзиёевым.

Выступая на заседании, хоким области заявил, что предыдущий хоким города Фарход Мирзаев «работал неплохо»: «Я был свидетелем того, как он оставался на работе, работал, несмотря на здоровье. У него был большой опыт. Но один человек не может тянуть телегу. Если не объединится весь актив города, движения не будет».

Зойир Мирзаев назвал самой тяжёлой проблемой Янгиюля обеспечение электричеством. По его словам, на эти цели выделено 9,5 млрд сумов бюджетных средств.

Хоким области заявил, что его выездные приёмы в Янгиюле — «самые тяжёлые»: «Народ здесь приходит не просто с личными проблемами. Проблема махаллей, всего города — своевременный вывоз отходов».

«Нельзя не объявить общую мобилизацию на очистку города от отходов, не очистить его один раз. Три дня, пять дней — сколько бы ни потребовалось времени, мы это сделаем. 47% обращений — именно о проблеме отходов», — заявил глава областной администрации.

Он также указал на отставание в сферах привлечения инвестиций, выполнении программ благоустройства махаллей и строительства нового жилья.

Дилшод Султанов (1980 г. р., выпускник Ташкентского института инженеров железнодорожного транспорта — 2002, специальность — экономист) с 2003 года работал в системе Министерства финансов. С сентября 2017 года занимал должность начальника Главного управления государственного бюджета Минфина. До этого, с 2013 года, был начальником Республиканской инспекции медико-социальной экспертизы Пенсионного фонда и исполнительным директором Пенсионного фонда.

На днях во время визита в Ташкентскую область президент Шавкат Мирзиёев поручил уволить первого замхокима области, ответственного за сокращение бедности, а также хокимов и руководителей секторов Кибрайского и Янгиюльского районов. Двум другим заместителям хокима области были объявлены выговоры.

Ранее стало известно о смене хокима Бекабадского района. Вместо Фурката Худойбердиева хокимом стал Шухрат Мирзаев, работавший заместителем начальника департамента «Кишлок курилиш банка».