Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев во время визита в Ташкентскую область 2 августа поручил освободить от должностей ряд руководителей региона, сообщил пресс-секретарь главы государства Шерзод Асадов.

Шавкат Мирзиёев поручил уволить первого заместителя хокима Ташкентской области по вопросам экономики, финансов и сокращения бедности Музаффара Файзиева (был на этой должности с ноября 2020 года), а также хокима Кибрайского района Мирагзама Миркасимова (с августа 2018 года) и хокима Янгиюльского района Улугбека Ялгашева (с февраля 2020 года). Вместе с ними покидают свои должности руководители секторов этих районов (главы ОВД, налоговой службы и прокуроры).

Кроме того, глава государства объявил выговор заместителю хокима области по промышленности и инвестициями Нажмиддинходжа Шарипову и заместителю хокима области по вопросам строительства Шукурулла Махмудову.

На совещании отмечалось, что объем прямых иностранных инвестиций в Ташкентскую область в прошлом году увеличился на 135% и составил 480 млн долларов. Однако в восьми районах и городах этот показатель был ниже объёмов 2021 года.

За последние полгода в рамках инвестиционных программ запущено 322 проекта на сумму 240 млн долларов, создано 8000 рабочих мест, говорится в сообщении. Однако некоторые хокимы районов и городов ограничиваются реализацией только малых и средних проектов, передаёт Шерзод Асадов.

Например, в Уртачирчикском, Чиназском, Кибрайском, Ташкентском, Янгиюльском районах и Нурафшане нет ни одного крупного проекта. Президент поручил хокиму каждого района и города к концу года привлечь прямые инвестиции в размере не менее 100 млн долларов.

За шесть месяцев этого года Ташкентская область экспортировала товары и услуги на 440 млн долларов. Однако по сравнению с прошлым годом уменьшился экспорт текстильных изделий в Янгиюльском районе, городах Бекабад и Чирчик, электротехнической продукции — в Зангиатинском и Юкоричирчикском районах, экспорт строительных материалов — в Алмалыке.

За последние три года объем промышленного производства области увеличился на 19% и достиг 94 трлн сумов. Но за этот период в Бекабадском районе этот показатль упал на 3,6%, а в Паркентском районе рост был на уровне 2,6%.

За последние три года доля Зангиатинского района в промышленном производстве области снизилась с 8,3% до 3,5%, а Ангрена — с 7,5% до 4,8%.

Хотя объем услуг в области с начала года увеличился на 7,3%, в Кибрайском и Янгиюльском районах этот показатель не достигает даже 1%, говорится в сообщении.

Из 114 многоэтажек, запланированных к строительству в этом году, сдано в эксплуатацию только 9.

За эти и другие недостатки в работе вышеуказанные руководители были уволены или получили выговоры.