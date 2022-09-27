Эркин Рустамов назначен первым заместителем министра экономического развития и сокращения бедности, сообщил Telegram-канал «Нигох», близкий к администрации президента.

Ранее он работал в правительстве. На сайте «Агробанка» говорится, что Эркин Эркамович Рустамов, входящий в состав наблюдательного совета банка, имел должность первого заместителя начальника секретариата макроэкономического анализа, структурных преобразований, финансово-банковской системы, управления государственными активами, поддержки предпринимательства и сокращения бедности Кабинета министров Узбекистана.

Напомним, должность первого замминистра экономического развития и сокращения бедности оставалась вакантной с 22 августа, когда Саидкаххор Холхужаев, работавший на этом посту, был утверждён хокимом Чиланзарского района Ташкента.