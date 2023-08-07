Дополнение от 11:30 7 августа: Payme сообщил о возобновлении работы услуги денежных переводов.

Дополнение от 12:46 7 августа: В Oson сообщили, что связь с Uzcard и Humo восстановлена. «Все транзакции проходят в штатном режиме… Сбой между системами устранён, мы отслеживаем безопасность всех платежей в усиленном режиме», — говорится в сообщении.

Два крупнейших платёжных сервисоа в Узбекистане Oson и Payme столкнулись с перебоями в работе.

Вечером 5 августа Oson сообщил, что «по независящим от компании причинам» временно сервис отключён от систем Uzcard и Humo.

«Технические неполадки наблюдаются на стороне партнёров. Мы приносим извинения за неудобства. Сбой будет устранён в оперативном режиме», — говорится в сообщении.

На момент публикации новости услуги Oson, в том числе денежные переводы, остаются недоступными.





6 августа после 20:00 в Payme появилось уведомление о том, что денежные переводы через системы Uzcard и Humo будут временно недоступны. Компания объяснила это «внеплановыми техническими работами».

Payme — один из крупнейших платёжных сервисов в Узбекистане с почти 10 миллионами зарегистрированных пользователей, из которых свыше 3,1 миллиона — активные. В мае компания была выкуплена грузинской банковской группой TBC Bank Group.

Oson является одним из лидеров по международным переводам. По данным собеседника «Газеты.uz», приложение для переводов в Узбекистан использует большое число трудовых мигрантов в России.

3 августа в офис сервиса платежей для онлайн-бизнеса Freedom Pay пришли люди в масках. ГУВД Ташкента сообщило о расследовании кражи 12 млрд сумов с пластиковых карт граждан и выводе денег за границу через «разные платёжные системы». Какие это системы, не уточняется. Известно о проверках и в других платёжных организациях.

Проблем в работе других сервисов — Uzum Bank, Click (становится частью Uzum), Paynet и Upay — не наблюдается.