В четверг днём в офис иностранной компании Freedom Payments в Ташкенте пришли люди в масках. Об этом «Газете.uz» рассказали сотрудники других компаний, находящихся в этом же бизнес-центре на улице Нукусской.

Сообщается, что несколько сотрудников, находившихся в офисе, были задержаны. У них забрали телефоны, и с ними нет связи.

«Газета.uz» направила запросы в правоохранительные органы Узбекистана и ожидает ответа. Компания также пока не делала заявлений.

Freedom Payments (торговая марка Freedom Pay) специализируется на платёжных решениях для онлайн-бизнеса. Имеет представительства в нескольких странах.