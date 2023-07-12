Компании Uzum и Click будут наказаны в случае слияния без разрешения Комитета по развитию конкуренции и защите прав потребителей. Об этом в интервью Kun.uz заявил глава регулятора Шахрух Шарахметов.

12 июня компания Click, представляющая одноимённый платёжный сервис, и группа компаний Uzum сообщили, что подписали соглашение о шагах по слиянию. Спустя три дня комитет заявил, что пока не получал обращения от этих компаний.

По словам Шахруха Шарахметова, подготовка компаний к слиянию — это нормальная практика. Они оформили предварительное соглашение, но теперь должны подготовить документы и подать в комитет для получения разрешения и заключения финального соглашения.

«Комитет по развитию конкуренции должен одобрить их объединение. Потому что они являются крупными компаниями. Я не могу точно сказать, дадим мы разрешение на слияние или нет, потому что нам нужно провести изучение. Они должны предоставить информацию о своих активах, обороте, конкурентах на рынке. Мы спросим у других конкурентов на рынке: „Что вы думаете про это [слияние], каковы риски?“ Дадим мы разрешение или нет — об этом станет известно позже», — заявил глава комитета.

Отвечая на вопрос, что у компании Click более 11 миллионов пользователей, а Uzum стремительно набирает популярность, что может представлять монопольный риск, Шарахметов отметил, что у других платёжных систем тоже миллионы пользователей.

«У нас 52 действующие платёжные системы, получившие лицензию. Помимо платёжных систем, вы легко можете пользоваться услугами банков. Однако если они объединятся без нашего разрешения, мы их накажем», — сказал он.

Согласно статьям 16−17 закона «О конкуренции», предварительное согласие антимонопольного органа на сделки по слиянию и присоединению хозяйствующих субъектов необходимо в случаях, если суммарная балансовая стоимость активов лиц, участвующих в сделке, или их суммарная выручка от реализации товаров за последний календарный год превышает 100 тысяч базовых расчётных величин (33 млрд сумов) либо один из них является хозяйствующим субъектом, занимающим доминирующее положение на товарном или финансовом рынке.

О компаниях

Платёжная организация Click была основана в ноябре 2011 года. На сегодняшний день она обрабатывает более 37 миллионов транзакций в месяц, приложение Click скачали более 9 миллионов пользователей iOS и Android, а общее число регистраций, включая Telegram-бот и USSD-пользователей, составляет более 15 миллионов, что даёт компании около 11 миллионов уникальных пользователей.

Учредителями компании являются Ильяс Азимов (35%), Азизилло Гуламкадиров (25%), Ильхом Азимов (20%), Улугбек Рустамов (5%), Рустам Файзиев (5%), Джахонгир Усманов (5%) и Баходир Абдукадиров (по 5%). Они также владеют долями в сервисе доставки Bringo.

Uzum Market прошла регистрацию в Узбекистане в марте 2022 года. Зашла на рынок с маркетплейсом Uzum Market, затем в её экосистему вошли сервис рассрочки Uzum Nasiya и банковские активы Uzum Bank, а также сервис доставки Uzum Tezkor.

Учредителем компании сначала была указана Djuzum SPV (сейчас владеет Finance TCI с уставным капиталом в 962,6 млрд сумов, в январе 2022 года была аффилирована со структурами Алишера Усманова, MakeSense с уставным капиталом в 792,56 млрд сумов), теперь — Umarket SPV (происхождение неизвестно), которая контролирует компании Uzum Auto, Uzum Tezkor, Uzum Technologies, Uzum и Sunnybox

Как ожидается, если сделка по слиянию будет одобрена, собственники Click получат долю акций головной компании группы Uzum, а команда продолжит работу над развитием проекта.