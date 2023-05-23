Грузинская банковская группа TBC Bank Group стала владельцем 100% доли в платёжном сервисе Payme (ООО Inspired), сообщила пресс-служба холдинговой компании.

В апреле TBC, владевший 51% доли в Payme, выкупил оставшиеся 49% за 55,7 млн долларов. Сумма будет выплачена в течение 10 банковских дней. В результате капитализация Payme была оценена в 113,6 млн долларов.

До проведения сделки 49% доли были распределены между Абдулазизом Абдулахадовым (15%), Сарваром Рузматовым (15%), Фаррухом Зияевым (7,5%) и ещё двумя физлицами (11,5%).

Генеральный директор TBC Bank Вахтанг Буцхрикидзе заявил, что выкуп оставшейся доли соответствует ранее намеченной стратегии по созданию ведущей финтех-экосистемы в Узбекистане.

Напомним, что в апреле 2019 год TBC приобрёл 51% доли Payme за 5,5 млн долларов с оценкой компании в 10,8 млн долларов, что в более чем 10 раз меньше текущей оценки.

Если в конце 2018 года валовые активы Payme составляли 700 тысяч долларов, а общая выручка и прибыль до налогообложения за полный 2018 год составили 1,6 млн и 0,8 млн долларов, то по итогам 2022 года 17,5 млн и 11,4 млн долларов соответственно. Число активных пользователей за этот период выросло с 1,3 млн до 3,1 млн человек.