«Газета.uz» писала, что в четверг в офис иностранной компании Freedom Payments в Ташкенте пришли люди в масках. Наши источники сообщали о задержании сотрудников.

ГУВД Ташкента прокомментировало ситуацию, но не указало название компании в своём пресс-релизе. Ведомство отметило, что следственное управление ГУВД проводит следствие в рамках уголовного дела по статье 169 (кража) Уголовного кодекса Узбекистана по факту кражи 12 млрд сумов с пластиковых карт граждан.

«Для полного раскрытия преступления и обеспечения принципа неотвратимости наказания за преступление, принятия мер по возмещению материального ущерба, причинённого гражданам, проводится ряд следственно-оперативных мероприятий. В ходе расследования было установлено, что деньги с пластиковых карт выводились в зарубежные страны через различные платёжные системы», — говорится в сообщении.

В рамках уголовного дела проводилась проверка в одной из платёжных организаций Ташкента. В ходе следствия никто не был задержан, от сотрудников компании получено разъяснение по данному факту.

Генеральный директор группы компаний Freedom Technologies Роман Миникеев ранее отмечал, что проверка сотрудников Freedom Payments связана «со стандартной процедурой по предотвращению вывода капитала из страны».

По его словам, компания Freedom Pay осуществляет свою деятельность в Узбекистане прозрачно и в рамках законодательства согласно лицензии, выданной Центральным банком страны, а также не имеет высоких рисков. Он отмечал, что такие же проверки проходит ряд других платёжных организаций в Узбекистане.