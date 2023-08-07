Президент Шавкат Мирзиёев своим постановлением от 7 августа назначил новых заместителей министра экономики и финансов Узбекистана Джамшида Кучкарова, который 4 августа сменил на этом посту Шерзода Кудбиева.

Илхом Норкулов. Фото: Шухрат Латипов / «Газета.uz».

Как сообщает УзА, Илхом Иброхимович Норкулов, с февраля 2023 года работавший заместителем министра экономики и финансов, поднялся в должности до первого замминистра.

Абдулазиз Хайдаров. Фото: Минэкономфин.

Абдулазиз Абдулахадович Хайдаров назначен заместителем министра экономики и финансов. До этого он с июня 2020 года работал директором Пенсионного фонда при министерстве.

Ахадбек Хайдаров. Фото: Минэкономфин.

Ахадбек Яхъёбекович Хайдаров также получил должность замминистра экономики и финансов. С февраля он работал заместитель министра сельского хозяйства. До этого он многие годы работал с министром Джамшидом Кучкаровым в бывшем Министерстве финансов.

Отабек Фозилкаримов. Фото: Минэкономфин.

Отабек Рустамович Фозилкаримов также стал замминистра экономики и финансов. С марта 2022 года он работал заместителем министра здравоохранения, а до этого возглавлял департамент бюджетной политики в сфере здравоохранения и спорта Министерства финансов. Трудовую деятельность начал в 2007 году в Минфине.

Бобур Ботирович Ходжаев назначен ещё одним заместителем министра экономики и финансов. До этого он занимал должность заведующего сектором Администрации президента по развитию банковско-финансовой, налоговой сфер и сокращению «теневой экономики».

Жасур Хазраткулович Каршибаев получил пост заместителя министра экономики и финансов. О предыдущем месте работе не сообщается. Ранее он работал директором департамента государственного внутреннего и внешнего долга Минфина.

Муродбек Атаджанов. Фото: Минэкономфин

Муродбек Бекберганович Атаджанов возглавил Казначейскую службу министерства, до этого он исполнял обязанности председателя службы, а ранее занимал пост первого заместителя главы казначейства Минфина.

Адиз Музафарович Бобоев и Гулнора Хашимовна Рахимова сохранили должности замминистра экономики и финансов, уточнили «Газете.uz» в пресс-службе министерства.

Эркин Эркамович Рустамов и Дилшод Шухратович Султанов освобождены от должностей в связи с переходом на другую работу.