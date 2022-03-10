Заместителем министра здравоохранения стал Отабек Фазилкаримов, сообщил Telegram-канал «Нигох», близкий к Администрации президента Узбекистана.

До назначения он с ноября 2020 года был директором Департамента бюджетной политики в сфере здравоохранения и спорта Министерства финансов.

Отабек Фазилкаримов родился в 1986 году в Ферганской области. В 2007 году окончил Ташкентский государственный экономический университет.

Трудовую деятельность начал в 2007 году в Министерстве финансов. Прошёл путь от экономиста I категории до директора департамента Минфина.