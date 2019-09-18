Заместителем министра финансов Узбекистана по вопросам государственного бюджета и международных финансовых отношений назначен Ахадбек Яхебекович Хайдаров, с апреля возглавлявший Агентство по управлению государственными активами, сообщила пресс-служба Министерства финансов.

Фото: Минфин.

На этом посту Ахадбек Хайдаров сменил Бахрома Ашрафхонова, назначенного исполнительным директором Внебюджетного пенсионного фонда при Минфине.

Ахадбек Хайдаров (1971 г. р.) — выпускник Национального университета Узбекистана (1994). В 2017—2019 годах занимал должность первого замминистра финансов. В разные годы также был первым зампредседателя Национального банка внешнеэкономической деятельности Узбекистана и главой «Микрокредитбанка».

Заместителем министра финансов по вопросам агропромышленного комплекса стал Абдимухтор Эргашевич Эргашев, с 2018 года работавший замминистра сельского хозяйства.





Абдимухтор Эргашев (1977 г. р.) — выпускник Термезского государственного университета (2000), Ташкентского государственного экономического университета (2004) и Академии государственного управления при президенте (2009).