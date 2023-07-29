В прошлое воскресенье в интернете появилось видео, снятое в столичном детсаду, на котором сотрудники органов внутренних дел проводят «воспитательный час» с детьми 3−4 лет. Один из сотрудников говорит о необходимости быть хорошим человеком, уважения родителей, «делать то, что говорят», чтобы потом не жалеть, а также умении «отделять чёрное от белого».

Видео ожидаемо вызвало недовольство общественности. Агентство дошкольного образования в своём комментарии сообщило, что детсады могут приглашать представителей разных сфер для бесед с детьми, однако такие мероприятия должны проводиться в виде игр, праздников, экспериментов, представлений, чтения книг и экскурсий.

Накануне эту тему поднял даже президент Шавкат Мирзиёев, заявивший: «Некоторые инспекторы профилактики, не зная, чем заняться, ходят в садики и читают лекции 3−4-летним детям о том, как отличать чёрное от белого».

«Газета.uz» попросила прокомментировать ситуацию психолога, преподавателя психологии Зулейху Шерматову. Она является выпускницей МГУ имени Ломоносова, имеет опыт работы 13 лет, в том числе 10 лет опыта ведения терапии и консультаций, последние 5 лет специализируется как нейропсихолог и психолог когнитивного развития.

«Время можно было потратить более эффективно»

«Если это мероприятие не сопровождали травмирующие факторы, то есть никто не грубил, никто не кричал, никто не пугал детей, то в этом видео ничего страшного нет. Но и пользы от этого мероприятия, боюсь, тоже нет. Время, которое было потрачено сотрудниками ОВД, можно было потратить более конструктивно, если бы данный воспитательный час был организован с учётом психологических особенностей детей дошкольного возраста», — сказала специалист.

«Могу сказать как детский психолог, как преподаватель психологии: в детсадовском возрасте, который включает период младшего и старшего дошкольного возраста — от 2−3 до 6−7 лет, у детей по социокультурным навыкам активно формируется не чувство ответственности за поступки и не причинно-следственная связь действий. У них активно формируются другие психологические особенности, такие как самооценка, примерка разных ролей на себе и другие», — пояснила она.

«Формируется всё это через ведущую деятельность в этом возрасте — сюжетно-ролевую, когда дети примеряют на себе разные роли. Например, в играх они становятся папой, мамой, врачом, милиционером и так далее. Поэтому, используя именно такой подход в обращении к детям с целью объяснить, что хорошо, а что плохо, с кем можно идти, в каких случаях нужно просить о помощи, можно было бы донести информацию более эффективно», — отметила Зулейха Шерматова.

Разговор в показанном на видео формате, когда дети должны сидеть и слушать мужчину, который говорит о чём-то на недоступном им языке, «равняется нулю, только если это не дети ближе к 7 годам». На видео видно детей младше этого возраста, которые, скорее всего, «просто поняли, что пришёл дядя-милиционер и что-то говорил».

«Почему? Потому что у детей в этом возрасте, и в младшем, и в старшем дошкольном возрасте, основная деятельность — игровая. Если от 3 до 4 лет — это активные игры, то от 5 до 7 лет — это сюжетно-ролевые игры. Именно через ведущую деятельность и именно через основной вид деятельности определённого возраста дети принимают внешний мир и изучают его только через этот инструмент», — сказала специалист.

«Поэтому, если мы что-то хотим донести до детей в этом возрасте, нужно учитывать и соответственно использовать больше сказки, рассказы, игры. Тот же дядя-милиционер мог бы встать в середину комнаты, пригласить детей поближе, постараться создать более дружелюбную атмосферу, предстать перед ними другом, который пришёл рассказать, что и как нужно делать, если что-то произойдёт. Мог бы рассказать это более красочно, а не строго и монотонно», — сказала Зулейха Шерматова.

«В таком формате, как они это сделали, в их детский мир не достучаться вообще, они просто потратили время, и это понятно, что сделано, к сожалению, для галочки», — отметила она.

Специалисты, общающиеся с детьми, должны иметь специальную подготовку

«Такого рода воспитательные часы хорошо вести с детьми подросткового возраста, потому что именно с 11 лет формируется та ответственность, которую мы, взрослые, понимаем под словом „ответственность“. Когда ты действительно ощущаешь некую заботу и серьёзность каких-то обстоятельств и можешь оценить степень опасности. Подростки больше находятся под воздействием внешних факторов, в этом возрасте семья, родители отодвигаются на второй план, если не ещё дальше. На первый же выходят друзья, социум, улица», — подчеркнула психолог.

«В первом классе такие беседы неплохо делать через учителя, потому что в младшем школьном возрасте самооценка выстраивается у детей таким образом, что именно учитель становится центральным авторитетом. То есть всё, что сказала учительница, — это правильно. Потом — только то, что сказал я, а потом — то, что сказали родители. В младшем и старшем дошкольном возрасте наоборот — там в первую очередь всё, что сказали родители — это правильно, а потом — воспитатель, а потом уже ребёнок сам. Таково развитие самооценки в этом возрасте, поэтому информация лучше воспринимается через сюжетно-ролевую деятельность — сказки, рассказы, книжки, плакаты», — вновь отметила специалист.

В младшем возрасте больше пользы принёс бы разговор с родителями. «Можно было бы пригласить родителей, дети могли бы сидеть вместе. В любом случае то, что они сделали, — это было неэффективно», — сказала Зулейха Шерматова.

Судя по видео, дети сидели и не ходили, беседа была не в свободном формате, им могли сказать, что шуметь нельзя (об этом говорит и шиканье воспитательницы на видео). «Насколько вообще это надо было, вот в таком формате? Я, честно, не понимаю. Я бы на это не потратила время этих милиционеров. Я потратила бы его на другое. Это опять-таки говорит о том, что система работает неверно и распределяет свои ресурсы неверно», — выразила мнение специалист.

«Такой формат бесед приводит к тому, что дети постепенно привыкают к строгости, тому, что требует воспитатель, что нужно сидеть, слушаться. Для детей младшего возраста такое отношение может привести к фобии. Если была грубость, дети могут, выходя на улицу, бояться милиционеров. Поэтому надо было преподносить информацию, учитывая психологические особенности и ведущую деятельность их возраста. Прежде чем отправлять кого-то на воспитательный час, об этом нужно говорить», — сказала психолог.

По её мнению, это говорит о том, что «у нас в системе, в любой системе есть такие пробелы, что не работают специалисты-психологи, которые должны доносить эту важную информацию приглашаемым специалистам. Не зря же в любом университете, независимо от его направления, есть методология преподавания, потому что об этом надо знать, прежде чем что-то доносить, особенно детям».

«В результате дети боятся даже к учителям иногда подойти и что-то сказать, если у них что-то произошло, потому что боятся, что их поругают», — заключила Зулейха Шерматова.