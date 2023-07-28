Президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев на расширенном совещании МВД в Фергане упомянул недавний случай в ташкентском детсаду, где сотрудники ОВД объясняли детям о важности «отделять чёрное и белое».

«Некоторые инспекторы профилактики, не зная, чем заняться, ходят в садики и читают лекции 3−4-летним детям о том, как отличать чёрное от белого», — заявил глава государства.

Он назвал неудовлетворительным подбор и назначение кадров в системе министерства.

Президент отметил, что на основе принципа «социальной профилактики» должна была быть внедрена новая система работы со слоями населения, склонными к совершению преступлений в связи со сложными социально-экономическими проблемами.

Однако МВД, Министерство сокращения бедности, Комитет семьи и женщин не работают глубоко над этими проблемами, для «махаллинских пятёрок» нет ни методики, ни инструкций, сказал Шавкат Мирзиёев.

Новая система действует всего в 20 махаллях из 9400, заявил он.

Продолжается практика назначения инспекторов с опытом работы менее трёх лет в махалли с тяжёлой криминогенной ситуацией. В «хороших» же махаллях служат сотрудники с многолетним стажем, отметил он.