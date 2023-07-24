В социальных сетях в воскресенье распространилось короткое видео, на котором сотрудники органов внутренних дел проводят беседу с воспитанниками детского сада.

На видео видно двух сотрудников в форме, сидящих за столом, поставив перед собой рации. Дети младшего дошкольного возраста рассажены по периметру зала. Пока один из сотрудников говорит, слышны детские голоса. Видно, что им сложно сидеть на месте — они болтают ногами, кто-то привстаёт, другие наклоняются, кто-то трогает другого (в это время слышится: «Ш-ш-ш!»).

Сотрудник, между тем, говорит: «Надо уважать родителей. Остальное всё само сложится. Надо только быть хорошим человеком, и всё. Не надо делать то, что говорят не делать. Надо делать то, что говорят делать. Сначала отделите чёрное от белого. Что белое, а что чёрное. Будет ли правильно, если я сделаю это, и будет ли неправильно, если я сделаю то? До того, как сделать, надо подумать, что будет завтра, если я это сделаю. Я смог вам объяснить?»

Видео предсказуемо вызвало много вопросов у общественности. Чья инициатива проводить такую беседу с детьми? Органов внутренних дел, Министерства дошкольного и школьного образования или отдельно взятого руководителя детсада? Какова цель такого собрания? Насколько допустимо такое общение с детьми, учитывая психологические особенности их возраста?

Ответ управления дошкольного и школьного образования

Вечером управление дошкольного и школьного образования Ташкента опубликовало официальное разъяснение того, что произошло. Сообщение было вскоре удалено и заменено новым.

В управлении заявили, что на видео запечатлён «воспитательный час». Его записала воспитательница, чтобы отправить родителям детей. «К сожалению, отдельные родители отправили это видео в другие группы, и то, что зрители неправильно его восприняли, вызывает сожаление», — заявило ведомство.

Согласно заявлению, 17 июля руководитель государственного детсада в Учтепинском районе столицы отправила предложение в районное УВД, отдел по делам обороны и на имя председателя махалли «Фарход» о проведении «профилактического мероприятия на тему „Встреча с военными“».

В ответ на письмо, говорится в заявлении, 18 июля в детсад пришли старшие инспекторы профилактики местного отдела внутренних дел (эта часть из второго сообщения пропала).

«Инспекторы профилактики провели беседу о любви к Родине, уважении к родителям, становлении смелыми мальчиками и девочками, защищающими в будущем Родину, о том, чтобы они не уходили из детсада с незнакомыми гражданами, не открывали дверь чужим лицам, не брали из рук чужих лиц сладости и другие вещи (эта фраза тоже удалена — ред.), а также подарили воспитанникам детсада книги и игрушки, которые принесли с собой», — сообщили в управлении.

Во втором заявлении добавлено обращение к директорам государственных детсадов: «Управление дошкольного и школьного образования Ташкента просит вас обеспечить проведение подобных мероприятий на основе чётко обозначенной программы и плана в интересной для деток форме. Кроме того, в очередной раз напоминаем о недопущении на территорию образовательного учреждения посторонних».

Обращаясь к «авторам в социальных сетях», управление заявило: «Было бы хорошо, если бы вы глубже относились к ситуации. Потому что безопасность и здоровье наших детей важны для всех нас».