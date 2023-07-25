Изменение климата, вызванное человеком, сыграло ключевую роль в возникновении экстремальной жары, охватившей в июле Северную Америку, Европу и Азию. К такому выводу пришла международная группа учёных из World Weather Attribution — проекта по изучению экстремальных климатических явлений.

В исследовании отмечается, что в смертоносных волнах жары, наблюдавшихся в этих регионах в последние недели, виноват антропогенный климатический кризис, который был бы невозможен без глобального потепления, вызванного сжиганием ископаемого топлива.

«Если бы не влияние человека на климат, то условий для такого повышения температуры в мире было бы чрезвычайно мало», — подчёркивается в анализе. По оценке учёных, выбросы парниковых газов привели к повышению температуры воздуха в Европе на 2,5 градуса, в Северной Америке — на 2 градуса, а в Китае — на 1.

Периоды экстремальной жары могут наступать каждые 2−5 лет, если средняя глобальная температура повысится на 2 градуса по сравнению с доиндустриальным уровнем, говорится в исследовании. Сейчас мир уже потеплел на 1,1 градуса.

При проведении анализа учёные также учитывали роль природного явления Эль-Ниньо, известного своим согревающим эффектов, и пришли к выводу, что оно, вероятно, способствовало усилению жары, но основная причина — сжигание ископаемого топлива.

Ранее Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН сообщала, что первая неделя июля стала самой жаркой на Земле за всю историю наблюдений. Температура на поверхности морей достигла беспрецедентных уровней в этот период.

Метеорологи также предупредили об ожидающихся экстремальных погодных условиях в ближайшие месяцы. Кроме того, по прогнозам ВМО, с 98-процентной вероятностью следующее пятилетие станет самым тёплым за всю историю наблюдений. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть выбросы парникового газа, и естественный фактор — наступление Эль-Ниньо, отметили в организации.