Первая неделя июля стала самой жаркой на Земле за всю историю онаблюдений, температура на поверхности морей достигла беспрецедентных уровней, сообщила Всемирная метеорологическая организация (ВМО) ООН.

Согласно предварительному анализу, средняя глобальная температура 7 июля составила 17,24 градуса Цельсия. Это 0,3 градуса выше прежнего рекорда, установленного в августе 2016 года, когда наблюдалось природное явление Эль-Ниньо, известное своим согревающим эффектом.

«Мы можем ожидать, что по мере дальнейшего развития Эль-Ниньо будут новые рекорды, и это воздействие будет продолжаться до 2024 года. Это тревожные новости для планеты», — предупредил директор климатической службы ВМО Кристофер Хьюитт.

Служба ЕС по изменению климата Copernicus ранее зафиксировала самый жаркий июнь в мире за всю историю наблюдений. По ее данным, июнь 2023 года был чуть более чем на 0,5 градуса выше среднего показателя 1991−2020 годов, побив предыдущий рекорд июня 2019 года.

Рекордные июньские температуры были зафиксированы на северо-западе Европы, а в некоторых частях Канады, США, Мексики, Азии и восточной Австралии было значительно теплее, чем обычно.

Глобальная температура поверхности моря была рекордно высокой для этого времени года как в мае, так и в июне. Особенно тревожным является рост температуры поверхности моря в Северной Атлантике, отмечает ВМО.

«Температуры в Северной Атлантике беспрецедентны и вызывают серьёзную обеспокоенность. Они намного выше, чем предсказывали модели. Это ударит по экосистемам и рыболовству, а также по нашему климату», — заявил глава департамента глобальных климатических исследований ВМО Майкл Спарро.

По данным ВМО, ледяной покров Антарктики достиг самого низкого уровня за июнь с начала спутниковых наблюдений — на 17% ниже среднего. Потеря морского льда составила около 2,6 млн квадратных километров, что почти на 1,2 млн квадратных километров по сравнению с предыдущим рекордом 2022 года

На прошлой неделе ВМО предупреждала об ожидающихся экстремальных погодных условиях в ближайшие месяцы. Кроме того, по прогнозам метеорологов, с 98-процентной вероятностью следующее пятилетие станет самым тёплым за всю историю наблюдений. Этому будут способствовать антропогенный фактор, то есть выбросы парникового газа, и естественный фактор — наступление Эль-Ниньо.

Начало лета 2023 года в Узбекистане также выдалось очень жарким даже для среднеазиатского климата, сообщал Узгидромет. Июнь в Ташкенте стал самым жарким за всю историю наблюдений.