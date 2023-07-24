Социальная сеть Twitter официально сменила логотип с синей птицы на белую букву X с черным контуром. Новый логотип отображается в шапке Twitter и при обновлении страницы.

Владелец Twitter Илон Маск также сообщил, что домен X.com теперь указывает на twitter.com. Сообщения, известные как «твиты» (от англ. tweets), по словам Маска, после ребрендинга будут называться Xs.

Бизнесмен анонсировал ребрендинг соцсети накануне, заявив, что новый логотип символизирует «наши несовершенства, делающие нас уникальными». «Скоро мы попрощаемся с брендом Twitter и постепенно — со всеми птичками», — написал он у себя в аккаунте.

Генеральный директор Twitter Линда Яккарино пояснила, что X символизирует «состояние неограниченной интерактивности». По ее словам, платформа сосредоточится на аудио- и видеоконтенте, обмене сообщениями и платежах.

«У этого преобразования нет абсолютно никаких ограничений. X будет платформой, которая может предоставить … всё», — написала она.

Илон Маск, чьё состояние Forbes оценивает в 236 млрд долларов, приобрёл Twitter в октябре прошлого года за 44 млрд долларов. После покупки миллиардер уволил топ-менеджеров соцсети и ввёл кардинальные изменения в ее работу. Среди них — платная версия сервиса Twitter Blue и ограничение доступа владельцев бесплатных аккаунтов к определённым функциям.

На фоне оттока пользователей Twitter из-за изменений владелец Meta Марк Цукерберг запустил платформу Threads. Приложение напоминает по функционалу Twitter и, как ожидается, станет его прямым конкурентом.